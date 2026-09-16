Az OpenAI vezetője szerint igazuk van azoknak, akik félnek a mesterséges intelligenciától, de mégis bíznunk kell az ilyen cégekben

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint az embereknek jobban kéne bízniuk cégében és a hasonló vállalatokban, hogy azok helyesen cselekednek a mesterséges intelligencia fejlesztése során. „A világnak bíznia kell abban, hogy helyesen fogunk cselekedni, mert ez a helyes dolog, és mi is tisztában vagyunk ennek a jelentőségével.”

A BBC beszámolója szerint Altman egy San Francisco-i konferencián beszélt erről, egyben pedig azt is elismerte, hogy „már nem kell annyi fantázia, mint régen, hogy elképzeljük, hogyan mehetne ez rosszul”, szerinte „a világnak igaza van, hogy fél ettől.”

Sam Altman Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Altman először szólalt meg nyilvánosan azóta, hogy az elmúlt napokban másról sem esett szó, minthogy lemondott az Anthropic egyik kutatója, aki szerint felelőtlenül folyik a mesterséges intelligencia-fejlesztés, és úgy látja, hogy az AI az évtized végére kiirtja az egész emberiséget, ha nem tartják kordában, amire több, AI területen dolgozó vezető is úgy reagált, hogy egyetértenek.

Az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei az AI-fejlesztések lassítására szólított fel, és sürgette a kormányokat, hogy szabályozzák az iparágat, az erről szóló bejegyzését pedig lájkolta Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója is.

A napokban több AI-ipari vezető is azt mondta, a kormányzati beavatkozás helyett inkább az önszabályozást támogatják.Altman pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy az övéhez hasonló mesterséges intelligencia-cégek lényegében képesek önszabályozásra.

„Meg fogjuk oldani, bízom a cégünk és iparágunk képességében, hogy ezt biztonságosan véghezvigyük” – mondta Altman, hozzátéve, biztos abban, hogy „a biztonságot messze a képességek elé fogják helyezni”, de ha nem sikerülne, akkor „lassítanak vagy leállnak”.

Jensen Huang, az Nvidia vezetője ugyanezen a konferencián azt mondta, az AI-cégeknek maguknak kell eldönteniük, hogy kiadnak-e új verziókat, ezt szerinte nem szabad külső erőknek irányítaniuk. „Nincs szükségünk új törvényekre vagy szabályozásokra” – mondta Huang, aki szerint ha egy AI-vállalat vezetője bármikor bizalmatlanságot érez a termékükkel kapcsolatban, akkor úgy kell döntenie, hogy nem hozza forgalomba azt.

Mindeközben Kína is úgy érezte, itt az ideje beleszólni, legalábbis a Kínai Kommunista Párt (KKP) központi lapja jelezte, hogy a mesterséges intelligencia nem lehet a nagyhatalmak kizárólagos területe, és nem válhat a nagyhatalmi versengés színterévé. Pontosabban az AI fejlesztésének nyitottnak és széles körben hozzáférhetőnek kell maradnia, vagyis Kína támogatja a nyílt forráskódú és nyitott fejlesztési gyakorlatokat. Az MTI szemléje szerint egyben bírálták az Egyesült Államokat a mesterségesintelligencia-modellek úgynevezett lepárlásának (distillation) megítélése miatt. Ez azt jelenti, hogy kisebb modelleket nagyobb modellek által előállított eredmények felhasználásával „tanítanak”, ami csökkentheti a fejlesztés költségeit. Kína szerint az Egyesült Államok az iparági gyakorlatként kezelt modell-lepárlást nemzetbiztonsági kérdéssé emelve korlátozni kívánja Kína technológiai fejlődését.

Arról, hogy az MI-modellek már egymást hackelgetik, és hogy ez a legkisebb bajunk, ebben a cikkünkben, arról pedig, hogy egy sokkoló történet mutatta meg, hogyan szabadult el az AI-modellek fejlesztése, ebben a cikkünkben írtunk hosszabban.