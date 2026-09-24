Borravalót követelő színes terminálok nyomasztják a magyar vendégeket

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Magyarországon sikerült kialakítani a világ talán leghülyébb éttermi fizetési kultúráját.

Az elfogyasztott ételek árára még rádobják a szervizdíjat, és a vendégre bízzák, hogy ezt borravalóval egészítse ki.

A vendégek úgy érzik, háromszor próbálják őket megkopasztani, és mivel csak a borravaló opcionális, azt inkább megspórolnák.

Erre reagálva a magyar vendéglátósok minden eszközt, pszichés nyomást és technológiai újítást igyekeznek bevetni, hogy több legyen a borravaló.

A végeredménytől mindenki ideges, közben pedig már a dohányboltokban is borravalót kérnek.

Grafika: Kovács Bendegúz

10%? 12%? 15%? Aki az utóbbi hónapokban Magyarországon járt vendéglátóhelyen, és nem a készpénzzel fizetők egyre szűkebb szektájához tartozik, minden bizonnyal kénytelen volt magának feltenni ezeket a kérdéseket. A bankkártyás fizetéskor a borravalót követelő, más szemszögből a borravaló fizetésének lehetőségét felajánló terminálok ráadásul olyan, „vendéglátóhelynek” nehezen nevezhető üzletekben is megjelentek, mint a metróaluljárók pékségei, sőt, élelmiszerboltokban és egyre több nemzeti dohányboltban is felbukkantak.

Ezeknek a termináloknak az elterjedése a magyar borravaló-kultúrát alapjaiban változtatja meg. Nem túlzás kultúráról beszélni, gyakorlatilag a világ minden népének saját kialakult szokásai vannak az éttermi étkezés végén érkező számla kiegészítésére. Amerikában a minimum 20 százalékos borravaló az elvárt, Spanyolországban egy-két érmét ott szoktak hagyni a számla mellett, Kínában pedig gyakorlatilag ismeretlen a borravaló fogalma. Ezek a sajátos borravaló-kultúrák mind az egyes országok társadalmi-gazdasági berendezkedéséből vezethetők le, és egészen más típusú éttermi élményhez vezetnek a kínai hatékonyságtól az amerikai pincérek haverkodó mézesmázosságáig.

Magyarországon az 1989-es rendszerváltás utáni években a számlához elégedettség esetén hozzácsapott nagyjából 10 százalék volt a hagyomány, legalábbis az olyan éttermekben, ahol pincér szolgált ki, és nem a vendégnek kellett elhoznia a rendelést a pulttól. 2005-ben azonban olyan jogszabályi változás történt, aminek hatásait ma is érzik az éttermek, és ami a gyökere annak az idegességnek, amit a vendégek éreznek, amikor azt keresik, hogy hol van a számlával együtt az orruk alá dugott terminálon a 0% gomb. Megérkezett a magyar vendéglátásba a szervizdíj.