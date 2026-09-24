Szoboszlai kiosztotta a Nemzeti Sportot az ukránok elleni meccsről szóló sajtótájékoztatón

Marco Rossi szövetségi kapitány társaságában tartott sajtótájékoztatót az Ukrajna elleni, pénteki Nemzetek Ligája-meccs előtt Szoboszlai Dominik. Az első kérdést a Nemzeti Sport tette fel, arra voltak kíváncsiak, hogyan változik meg Szoboszlai szerepe a válogatottban amiatt, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland is sérült. A Liverpoolban játszó csapatkapitány ennek megválaszolása előtt a Nemzeti Sportnak üzent, szemtől szembe felhozva egy, a közösségi médiában elkezdett vitát.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

„Jó, hogy ti kezdtétek, hisz van egy olyan dolog, amiről nem szívesen beszélek és gondolkodtam azon, hogy válaszoljak-e a kérdésetekre. Szerintem itt tudja mindenki, hogy miért" - kezdett bele. Arról van szó, hogy a Liverpool-legenda Steven Gerrard készített egy interjút Szoboszlaival, amiben elviccelődtek azon, hogyan tudnának egy csapatban játszani. A Nemzeti Sport írt erről egy cikket, aminek a címét kifogásolta Szoboszlai, és ezt Instasztoriban is megírta. Volt aztán korábban egy másik összezördülése is a Nemzeti Sporttal, amikor egy kommentben azt kérte számon a sportújság tudósítóján, hogy árulja már, hol hibázott a Leeds elleni angol bajnokin.

Szoboszlai a sajtótájékoztatón azt mondta a Nemzeti Sport munkatársának, egyben a többi újságnak is üzenve, hogy ha róla olyan cikk jelenik meg, ami miatt neki magyarázkodnia kell egy klublegenda előtt, vagy olyan dolgokat írnak róla, ami nem igaz, és nem tartják tiszteletben, hogy védeni akarja a családját a nyilvánosság elől, akkor soha nem fog szóba állni az illetővel. „Remélem ezt mindenki megértette, és tök jó szívvel mondom, csak hogy tiszta lappal induljunk.”

Ezután további tanácsokkal látta el a magyar újságírókat, akiknek szerinte „minden egyes magyar sportolót pusholni kellene”. Szoboszlai azt mondta, vannak olyan sportolók, akiknek nem biztos, hogy minden mérkőzésük, versenyük alakul pozitívan. „Ilyenkor rátok van szükségünk, hogy pusholjatok minket pozitív irányba. Higgyétek el, ha ezt mindenki megcsinálja, saját tapasztalatból mondom, mindenki másként fog rátok nézni. A jó kapcsolat a sportolók és az újságírók között nagyon fontos. Úgyhogy mi odafigyelünk arra, hogy mit mondunk és hogyan teljesítünk. Ti is ugyanúgy a saját munkátokra figyeljetek oda, hogy ki és mit ír, milyen formában és a fordítás azért legyen egyenes”.

Ezután a megszokott mederben folyt tovább a sajtótájékoztató, a hiányzó játékosok helyére lépők élhetnek a lehetőséggel és vállalják a felelősséget.