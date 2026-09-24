Újra lesz Népszabadság

Az új logó

„2026. október 8-án, pontosan tíz évvel azután, hogy megszüntették, újraindul a Népszabadság, Magyarország nagy múltú, meghatározó lapja. Az új Népszabadság online újságként és nyomtatott hetilapként működik tovább” – írják közleményükben. Emlékeztetnek arra, hogy a Népszabadság a magyar sajtótörténet egyik legismertebb és legnagyobb múltú lapja, amelyet 2016. október 8-án az Orbán-kormánnyal összejátszva szüntetett meg az akkori tulajdonosa.

A médiacsoport része lesz a Népszava is, annak tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadói jogaival is rendelkezik. A társaság 90 százalékos tulajdonrésze a jelenleg bejegyzés alatt álló 4Sight Media Group Zrt. birtokába kerül, 10 százalékban pedig Tóth Ákos, az újrainduló Népszabadság főszerkesztője tulajdonolja.

„A 4Sight Media Group Zrt. az induláskor a lap két évnyi működéséhez elegendő forrást biztosít. A médiacsoportot négy magyar magánszemély alapította céges érdekeltségein keresztül, mert hosszú távú lehetőséget látnak a magyar médiapiac átalakulásában. Megítélésük szerint az ágazatot fojtogató állami befolyás csökkenése olyan új piaci környezetet teremthet, amelyben lehetőség nyílik egy nagy és hatékony közéleti szerkesztőség felépítésére” – áll a közleményben, amely nem nevezi meg a négy illetőt.