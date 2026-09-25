A 12 milliárdért szerződtetett britek olyan harcjárműv használatát oktatták a magyar katonáknak, amelyet korábban nem is ismertek

A német tervezésű Lynx harcjárművek használatának oktatására adott egy brit cégnek méregdrága megbízást a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése – írja a 24.hu.

Néhány nappal ezelőtt Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a Honvédelmi Minisztérium NER-hez köthető beszerzéseinek áttekintése során több gyanús tételt is találtak, ezek miatt a nyomozóhatósághoz fordult, a miniszter ekkor beszélt arról is, hogy a szerződések átvilágítása többek között egy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízásra is fény derült.

A 24.hu információi szerint londoni székhelyű Anders de Wiart Associates ki-szel (AdWA) kötötték meg ezt a bizonyos 12 milliárdos szerződést, amelynek része volt az is, hogy a brit cég olyan haditechnikai eszközök használatát is oktatta, amelyeket a britek nem használtak, sőt korábban nem is ismertek.

A magyar katonák viszont a vásárlás után a vételi szerződés részeként németországi kiképző központokban ismerkedhettek a harci eszköz kezelésével és harctéri felhasználásával, így nem tűnik indokoltnak, hogy még egy cégnek fizessen az állam ugyanezért.

Az első magyar gyártású Lynx átadásán Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A 24 úgy tudja, hogy a britek bevonása kifejezetten nehéz helyzet elé állította a honvédséget, mivel a szóban forgó Lynxek minősített technikai adatait előbb ki kellett kérni a német gyártótól, hogy aztán továbbadhassák az AdWA munkatársainak, akiknek ezekhez nem volt hozzáférésük.

2020 szeptemberében jelentették be, hogy a kormány egy több mint kétmilliárd euró értékű modernizációs program keretében 218 Lynx KF41 harcjárművet szerez be a honvédség számára. Ezzel Magyarország lett az első NATO-tagország, amely a Rheinmetallnak ezt a termékét rendszeresítette. A Lynxek gyártása 2024 óta a magyar Rhenmetall zalaegerszegi üzemében folyik, olyan jól, hogy a Szalay-Bobrovniczky-féle minisztérium mintha furcsa módon kétszer is diadalmasan megünnepelte volna. Persze azóta kiderült, hogy csak a győzelmi jelentésekkel estek kicsit túlzásba, valójában először megünnepeltették az első Lynx elkészültét a gyárban, majd pedig azt, hogy ténylegesen megkapta a Honvédelmi Minisztérium.

Talán senkit sem lep meg, hogy a brit cégről nem sok információ érhető el nyilvánosan. A londoni magyar nagykövetség arról tájékoztatta a 24.hu-t, hogy az AdWA egyik vezetője korábban részt vett a követség egyes rendezvényein.