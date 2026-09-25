Ismét visszahívtak egy tucat nagykövetet, köztük a pekingi és az ankarai misszióvezetőt is

külföld

Újabb 14 nagykövet felmentésének híre jelent meg péntek este a Magyar Közlönyben. A mostani döntésekkel teljessé vált a 37 misszióvezető listája, akik hazarendelését még június végén jelentette be Orbán Anita. A külügyminiszter akkor arról írt, hogy „megkezdik a külképviselet-vezetői kar megújítását”. A változásoknak csak egy része kapcsolódik a lejáró megbízatásokhoz, „más esetekben az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják szolgálni hazánkat”.

Magyarország pekingi nagykövetsége
Fotó: Wikimedia Commons

A mostani döntés több olyan országot is érint, amelynek kisebb a súlya a magyar külkapcsolatokban, például Liechtensteint, Finnországot, Kirgizisztánt, Pápua Új-Guineát, Indonéziát, valamint több karibi és észak-afrikai országot. Köztük van azonban az Orbán-kormányok gazdaságpolitikájában kulcsszerepet játszó Kína is: a határozattal Granyák Gergely István pekingi nagykövetet is felmentették.

A felmentettek közül egyedül Horváth Zsuzsanna, Magyarország New York-i Állandó ENSZ Képviseletének vezetője esetében rögzítik külön, hogy munkájáért érdemi elismerésben részesül. Horváth felmentését még Sulyok Tamás ellenjegyezte, de a döntést csak most hirdették ki.

A 14 visszahívott nagykövet neve ábécérendben, egykori állomáshelyével:

  • Fónagy Ferenc (újdelhi nagykövetség),
  • Granyák Gergely István (pekingi nagykövetség),
  • Grezsa István Bence (ankarai nagykövetség),
  • Gubik Júlia (biskeki nagykövetség),
  • dr. Horváth Zsuzsanna (Magyarország New York-i Állandó ENSZ Képviselete),
  • dr. Kaizinger Tibor (jakartai nagykövetség, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségében – ASEAN – való képviselete),
  • Kókai Anita (tuniszi nagykövetség),
  • Kovács Tamás (canberrai nagykövetség),
  • Mátis Viktor (berni nagykövetség),
  • dr. Müller Adrien (helsinki nagykövetség),
  • Pásztor István (szkopjei nagykövetség),
  • Szabó Bence Béla (havannai nagykövetség),
  • Váradi László (rabati nagykövetség),
  • Várfi Péter (hanoi nagykövetség).
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A változásoknak csak egy része kapcsolódik lejáró megbízatásokhoz.

Gazda Albert
POLITIKA