Ismét visszahívtak egy tucat nagykövetet, köztük a pekingi és az ankarai misszióvezetőt is

Újabb 14 nagykövet felmentésének híre jelent meg péntek este a Magyar Közlönyben. A mostani döntésekkel teljessé vált a 37 misszióvezető listája, akik hazarendelését még június végén jelentette be Orbán Anita. A külügyminiszter akkor arról írt, hogy „megkezdik a külképviselet-vezetői kar megújítását”. A változásoknak csak egy része kapcsolódik a lejáró megbízatásokhoz, „más esetekben az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják szolgálni hazánkat”.

Magyarország pekingi nagykövetsége

Fotó: Wikimedia Commons

A mostani döntés több olyan országot is érint, amelynek kisebb a súlya a magyar külkapcsolatokban, például Liechtensteint, Finnországot, Kirgizisztánt, Pápua Új-Guineát, Indonéziát, valamint több karibi és észak-afrikai országot. Köztük van azonban az Orbán-kormányok gazdaságpolitikájában kulcsszerepet játszó Kína is: a határozattal Granyák Gergely István pekingi nagykövetet is felmentették.

A felmentettek közül egyedül Horváth Zsuzsanna, Magyarország New York-i Állandó ENSZ Képviseletének vezetője esetében rögzítik külön, hogy munkájáért érdemi elismerésben részesül. Horváth felmentését még Sulyok Tamás ellenjegyezte, de a döntést csak most hirdették ki.

A 14 visszahívott nagykövet neve ábécérendben, egykori állomáshelyével: