Kirúgták az MCC főigazgatóját

Különleges élmény volt vezetőként végigkísérni, ahogyan egy kicsi, családias budapesti kezdeményezésből fokozatosan egy egész Kárpát-medencét átölelő, mára több mint nyolcezer fiatalnak fejlődést biztosító, nemzetközileg is jegyzett tehetséggondozó műhely épült az MCC-ből – a HVG információi szerint így búcsúzott el a Mathias Corvinus Collegium hallgatóitól Szalai Zoltán főigazgató, a lap információi szerint a távozása nem az ő elhatározása volt, munkája az intézmény új vezetőinek döntése értelmében szűnt meg.

Fotó: Németh Dániel/444

A Nemzeti Tehetség Központ augusztus végén vette át az MCC-t fenntartó Mathias Corvinus Collegium Alapítvány oktatással és művelődéssel összefüggő feladatait. Az MCC-vel együtt 14 kekva szűnt meg jogutód nélkül, a Miniszterelnökség szerint a kekvák megszüntetésével 1284 milliárd forint értékű közvagyon került vissza az államhoz.

Szalai Zoltán a HVG-hez is eljutott búcsúlevelében úgy fogalmazott, szívből drukkol, hogy „a műhely minden pedagógiai, közösségépítő és tehetségtámogató értéke változatlanul megmaradjon”.