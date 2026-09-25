Yvonne Dederick üzent Várkonyi Andreának: „A munkahelyeket végső soron nem a tulajdonos személye tartja életben”

Ritka interjút adott a Storynak Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, aki többek között arról beszélt: „A Mészáros Csoport mögött rengeteg ember van. A családjaikkal együtt százezer-kétszázezer ember megélhetése kapcsolódik a férjem vállalataihoz. Ezt én nagyon fontosnak tartom kiemelni. Ő ezekért az emberekért felelősséggel tartozik, és ezt vállalja is. Ahogy eddig, úgy ezután is mindent meg fog tenni, hogy ezeknek az embereknek továbbra is biztosítsa a munkahelyét. Ezen dolgozik nap mint nap. Az biztos, hogy rajta nem fog múlni több ezer ember megélhetése. Emiatt én úgy gondolom, hogy ha őt bármikor el akarnák lehetetleníteni, igazából nem neki ártanának, hanem ennek a több ezer munkavállalónak.”

Erre reagált később a Facebookon Yvonne Dederick üzletasszony, a TV2 korábbi társtulajdonosa, aki 2013 és 2015 között lett országosan ismert, amikor eladta a csatornát Andy Vajnának. Azt írta: „Szerintem itt összekeverünk három dolgot: a tulajdonost, a vállalatot és a gazdasági tevékenységet”.

Ő úgy véli, hogy „egy nagy vállalatcsoport nem azért foglalkoztat több tízezer embert, mert van egy tulajdonosa, aki jó szívből munkát ad. Azért foglalkoztatja őket, mert épít, gyárt, szállít, üzemeltet, szolgáltat – vagyis van kereslet arra, amit ezek az emberek előállítanak. Ha egy tulajdonossal történik valami, attól a dolgozók tudása, a gyárak, gépek, szállodák, építkezések és főleg a gazdasági igény nem tűnik el”.

Szerinte „egy nagy tulajdonos kiesése vagy egy vállalatcsoport hirtelen szétesése komoly átmeneti problémákat, elbocsátásokat és beszállítói veszteségeket okozhat”, viszont több példát is hozott vállalatokra, amelyek egy nagyobb tulajdonosi-vezérigazgatói váltás után is túléltek: az Apple-t és a Samsungot is megemlítette.

Posztját azzal zárta: