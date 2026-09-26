„Már előtte is tudtam, hogyan támogatják a magyarok az oroszokat, tudtuk, hogy erre számíthatunk” – az egyik ukrán védőt felháborította, hogy kifütyülték a himnuszukat

„Mielőtt elhagytam a csapatkört, azt gondoltam, ez hatalmas tiszteletlenség a népünkkel szemben” – mondta Ilja Zabarnij, az ukrán válogatott védője arról, hogy a magyar közönség kifütyülte az ukrán himnuszt a Puskás Arénában.

Zabarnij a Sport24.ua portálnak adott interjút az ukránok 1-0-ás győzelmével véget ért mérkőzés után.

„Már előtte is tudtam, milyen a magyarok hozzáállása hozzánk, ukránokhoz, és hogyan támogatják az oroszokat, magát Oroszországot, milyen kapcsolatuk van velük. Éppen ezért tudtuk, hogy erre számíthatunk. Számunkra pedig alapvetően fontos volt, hogy ne veszítsünk a harci kedvünkből, ne veszítsünk párharcokat. Ez sikerült is.”

Ilja Zabarnij Fotó: MARCIN GOLBA/NurPhoto via AFP

A Paris Saint-Germainben játszó középhátvéd a meccs végén kialakult dulakodásról is beszélt. Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan azt mondta, az ilyen helyzetek benne vannak a fociban.

A mérkőzés összefoglalója itt, a konfliktus pedig itt nézhető meg.