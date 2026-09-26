Republikánus és demokrata szenátorok együtt kérik Trumpot, hogy vonja vissza Putyin meghívását a G20-csúcsra

Tizennégy demokrata és republikánus szenátor közösen szólította fel Donald Trumpot, hogy vonja vissza Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívását a decemberi, Miamiban rendezendő G20-csúcstalálkozóra – írja a Politico.

A levelet Roger Wicker mississippi republikánus szenátor, a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke, valamint Jeanne Shaheen New Hampshire-i demokrata szenátor, a külügyi bizottság rangidős demokrata tagja kezdeményezte azután, hogy Marco Rubio külügyminiszter meghívta Putyint az eseményre.

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„Putyin elnököt kizárólagos felelősség terheli azért, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen”

– írták a szenátorok, hozzátéve:

„Komoly aggályokat vet fel, ha lehetővé tesszük Putyin részvételét az Egyesült Államokban rendezett G20-csúcstalálkozón, mert ezzel legitimálhatjuk és normalizálhatjuk azt az orosz vezetést, ami továbbra is nap mint nap ukrán polgári célpontokat támad.”

A levél arra is emlékeztet, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Putyinnal, Anton Sziluanov pénzügyminiszterrel és az orosz delegáció más tagjaival szemben. A szenátorok szerint ha Washington nem vesz részt Oroszország nemzetközi elszigetelésében, Putyin kevésbé lehet érdekelt abban, hogy tűzszünetről és az ukrajnai háború lezárását célzó további tárgyalásokról egyeztessen.

Az orosz elnöki hivatal egyelőre nem közölte, hogy Putyin elfogadta-e az amerikai meghívást. A Bloomberg szerint a Kremlhez közel álló források úgy látják, Putyin valószínűleg nem vesz részt a G20-csúcson, ehelyett inkább egy Hszi Csin-ping kínai elnök által kezdeményezett találkozóra utazhat.