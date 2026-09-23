Az amerikaiak meghívták Putyint a floridai G20-csúcstalálkozóra

Marco Rubio az ENSZ-közgyűlés miatt New Yorkba érkezett Szergej Lavrovval tárgyalt. Az amerikai külügyminiszter – a TASZSZ orosz hírügynökség szerint – 50 percig tartó megbeszélés után azt mondta, Oroszország és Ukrajna is érdeklődést mutatott egy, a gabonakereskedelemre és az energetikára korlátozott tűzszünet iránt.

Szergej Lavrov és Marco Rubio Fotó: HANDOUT/AFP

Rubio hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt meghívták a G20-országcsoport decemberi csúcstalálkozójára. Azt mondta, amennyiben Putyin elmegy a csúcstalálkozóra, lehetősége lesz Donald Trump amerikai elnökkel is találkoznia.

„Úgy gondoljuk, ez lehetőséget ad neki arra, hogy ne csak az [amerikai] elnökkel, hanem a világ vezetőivel is kapcsolatba lépjen. Reméljük, hogy elfogadja a meghívást. Ha csak olyan emberekkel találkozol, akikkel egyetértesz, akkor nagyon kellemesek lesznek a találkozók, de a problémákat nem oldod meg. Ahhoz, hogy problémákat oldj meg, olyan emberekkel kell találkoznod, akikkel nem értesz egyet” – mondta az amerikai külügyminiszter.

Rubio nyilatkozata azért is érdekes, mert Trump nemrég még arról beszélt, nem tartja valószínűnek, hogy a G20-as csúcstalálkozón találkozzon Putyinnal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban többször is elmondta, hogy a csúcstalálkozón szívesen egyeztetne hármasban Trumppal és Putyinnal. Az oroszok azonban rendre elutasították ezt a javaslatot, mert szerintük a legmagasabb szintű találkozónak akkor van értelme, ha egy már részleteiben is kidolgozott békemegállapodás aláírása a cél. (via MTI, Meduza)