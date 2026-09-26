Tizenöt év után nem fideszes politikus vezeti a teniszszövetséget: Szőcs Árpád László lett az új elnök

Dr. Szőcs Árpád László ügyvéd, vállalkozó lett a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) új elnöke, miután a rendkívüli közgyűlésen a 273-ból 168 szavazatot kapott. Kosztoványi Roland 96, Hornok Miklós pedig 6 voksot gyűjtött be.

Szőcs a Nemzeti Sportnak adott bemutatkozó interjújában arról beszélt, hogy versenyszerűen nem, csak amatőr szinten teniszezett, viszont ez szerinte előny lehet a megosztott szövetségben, mert nagyobb legitimitása lehet annak, akinek nincsenek érdekkörei. Azt is mondta, hogy a sportág problémáit nem lehet hamar orvosolni, ezért 2032-re tűzte ki az építkezés befejezését.

Szőcs megválasztásával 15 év után először nem fideszes politikus vezeti az MTSZ-t. 2011 és 2020 között Szűcs Lajos parlamenti képviselő volt az elnök. A politikus 2020-ban 3,5 milliárd forintos támogatást kért a kormánytól, mert állítása szerint olyan pénzügyi helyzet állt elő, hogy az MTSZ már a béreket sem tudta kifizetni. A kormány végül 2,5 milliárd forintot adott a konszolidációra, majd a pénzügyi gondok miatt Orbán Viktor felkérésére Lázár János fideszes képviselő vette át az MTSZ irányítását.

Lázár 2020 júliusától idén májusig vezette a szövetséget. A távozását bejelentő levélben azt írta, nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja az elnöki posztot másnak. Szerinte sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, és átlátható, észszerű legyen a működés.