Lemondott Lázár János a teniszszövetség elnökségéről

Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnöke. A fideszes politikus levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből.

A volt közlekedési miniszter a levelében azt írta, 2020 júliusa óta nem a múlt eltörlésére vállalkozott, hanem a jelen kihívásainak a lehető leghatékonyabb kezelésére, ezáltal pedig a jövő megvédésére. Közölte, nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja az elnöki posztot másnak. Hozzátette, a szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra.

Ahogy azt ebben a 2024-es cikkben írtuk, az MTSZ előző elnöke, Szűcs Lajos fideszes országgyűlési képviselő 2020-ban 3,5 milliárd forintos támogatást kért a kormánytól, mert állítása szerint olyan pénzügyi helyzet állt elő, hogy az MTSZ már a béreket sem tudta kifizetni. A kormány végül 2,5 milliárd forintot adott a konszolidációra, majd a pénzügyi gondok miatt Orbán Viktor felkérésére Lázár János fideszes képviselő vette át az MTSZ irányítását, büntetőfeljelentést tett, belső vizsgálatot, pénzügyi konszolidációt, valamint elszámoltatást ígért. Ám a pereket végül a jelenlegi információk szerint elbukta. Lázárt 2024-ben négy évre erősítették meg posztján, igaz, más jelölt nem is indult ellene.

Az MTSZ pénteki rendes közgyűlését követően tisztújító közgyűlést hívnak össze. (MTI)