Trump visszautasította a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló iráni ajánlatot

Donald Trump visszautasította Irán ajánlatát, ami a Hormuzi-szoros kereskedelmi hajók számára történő újranyitásáról szólt. Az amerikai elnök azt mondta, az iráni kormány azért akar megállapodni, mert vesztésre áll.

„Megállapodást akarnak kötni, és szerintem ez rendben is van. Én is szeretek megállapodásokat kötni. De elutasítom az ajánlukat” – mondta Trump, aki hozzátette, hogy az Egyesült Államok már most is „teljes ellenőrzés” alatt tartja a szorost, amin keresztül „hatalmas mennyiségű olaj” halad át.

Donald Trump Fotó: JIM WATSON/AFP

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken azt mondta, ha teljesülnek a szükséges feltételek, újranyithatják a Hormuzi-szorost, a normális hajóforgalom pedig hét napon belül helyreállhat. Nem részletezte, milyen lépéseket vár Irán az Egyesült Államoktól, de hozzátette, hogy a lépések nem újak, szerepelnek a korábbi megállapodásban.

Utóbbi félmondatával a júniusban Pakisztánban megkötött, 14 pontos megállapodásra utalt. Ebben többek között az szerepelt, hogy Iránnak sosem lesz nukleáris fegyvere, a háborús felek minden fronton befejezik a hadműveleteiket, Irán pedig mindent megtesz, hogy a kereskedelmi hajók biztonságosan hajózhassanak át a Hormuzi-szoroson. A megállapodás végül nem lépett életbe, mert a felek újra lőni kezdték egymást.

Az elmúlt hetekben Irán olyan hajókat támadott, amik állítása szerint engedély nélkül próbáltak áthaladni a szoroson. Az Egyesült Államok iráni létesítményeket támadott a szorosban, valamint a partnál tartózkodó iráni tartályhajókat lőtte, miközben az iráni kikötők blokádját is fenntartotta. (via BBC)