Lemondott Aleksandar Vučić szerb elnök

Vasárnap lemondott Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök, hogy az október 25-i előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök-jelöltként indulhasson – írja az MTI.

Aleksandar Vucic Budapesten, 2025 februárjában Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Vučić közölte, büszke arra, hogy jelentősen nőtt a bruttó hazai termék, a foglalkoztatás is növekedett és az út- valamint vasúthálózatot soha nem látott mértékben fejlesztették elnökségének ideje alatt. Elmondása szerint 2012-höz képest félmillióval nőtt a bejelentett foglalkoztatottak száma, az elmúlt tizenhárom évben pedig 686 kilométer autópályát és gyorsforgalmi utat építettek.

Elmondta, hogy hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de tisztességesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Azt mondta, külföldi politikusok is értetlenül fogadták döntését, ő azonban a demokratikus verseny fontosságával indokolta lépését. „Egyszerű emberként, a nép egyik tagjaként akarok versenyezni.”

Beszéde végén Vučić a nyilvánosság előtt aláírta lemondónyilatkozatát, és közölte: hétfő reggel adja át az államfői feladatokat Ana Brnabic házelnöknek. A szerb jogszabályok szerint megbízatása akkor szűnik meg, amikor írásos lemondása megérkezik a parlamentbe. A korábban szintén miniszterelnöki tisztséget betöltő Brnabic legfeljebb kilencven napig láthatja el az ügyvezető köztársasági elnöki feladatokat. Ez idő alatt egyebek mellett képviselheti Szerbiát külföldön, kihirdetheti a törvényeket, és miniszterelnök-jelöltet javasolhat a parlamentnek.

Azt korábban is lehetett tudni, hogy Vučić miniszterelnök-jelöltként indul a választáson. A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható köztársasági elnökké, így Aleksandar Vučić harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Második elnöki mandátuma rendes körülmények között 2027-ben járna le.

Szerbiában szinte folyamatosak a kormányellenes tüntetések 2024 novembere óta, miután leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. A tüntetők kezdeti követelései a tragédia okainak átlátható feltárásáról szóltak, de azóta már előrehozott választásokat követelnek. A legutóbbi, májusban Belgrádban tartott nagy tiltakozó akción egy független szervezet szerint 180 ezren vettek részt.

Aleksandar Vučić 1993-ban, a Vojislav Seselj vezette Szerb Radikális Párt tagjaként kezdte politikai pályafutását, és még ugyanabban az évben parlamenti képviselővé választották. Egy évvel később a párt főtitkára lett. 1998 és 2000 között, Slobodan Milošević hatalma idején tájékoztatási miniszterként dolgozott. A Szerb Radikális Pártból 2008-ban távozott, majd Tomislav Nikoliccsal közösen megalapította a Szerb Haladó Pártot (SNS), aminek 2012-ben az elnöke lett. A 2012-es parlamenti választásokat követően miniszterelnök-helyettesként és védelmi miniszterként került kormányra. A Szerb Haladó Párt 2014-es választási győzelme után, április 27-én miniszterelnökké választották. A 2016-os előrehozott parlamenti választások után ismét kormányt alakíthatott.

Vucic a 2017-es elnökválasztást már az első fordulóban megnyerte, és május 31-én lépett hivatalba. A 2022-es elnökválasztáson újabb ötéves mandátumot szerzett, amely rendes körülmények között 2027-ben járt volna le.