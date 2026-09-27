Megvan Szöllősi György utódja a Magyar Sportújságírók Szövetségének élén

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Borsány-Gyenes Andrást választották elnökké a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) rendkívüli tisztújító közgyűlésén, miután augusztusban Szöllősi György korábbi elnök és az elnökség tagjai lemondtakírja a 24.hu.

Borsány-Gyenes András
Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A Network4 Media Group tulajdonosát és elnökét, Borsány-Gyenest egy tartózkodással, két ellenszavazatt mellett választották meg, a két alelnök pedig Gergelics József (hét tartózkodás, egy ellenszavazat) és Csisztu Zsuzsa (23 tartózkodás, négy ellenszavazat) lettek öt évre.

Csisztu korábban is az elnökség tagja volt, májusban azért került be a neve a hírekbe, mert a Külügyminisztérium átvizsgálta a Szijjártó Péter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket, és kiderült, hogy neki is járt ilyen okmány, nem csak Szöllősi Györgynek. Csisztu egyébként tagja volt a Fidesz kampányában létrejött Női Digitális Polgári Körnek, a nyíregyházi kampányeseményen a színpadon is megjelent.

Network4 Media Group előtt Borsány-Gyenes volt többek között a Nemzeti Sport munkatársa, dolgozott a Duna TV sportszerkesztőségében, tevékenykedett az MTV programigazgatójaként, és az ő irányításával jött létre a Sport TV.

A lap tudósítása szerint az új elnök megköszönte a távozó elnökségnek, hogy a háttérbe helyezték a személyes érdekeiket, és megígérte, hogy a jól működő programokat folytatják. Ilyen például a Nagy Béla program és a Csillag Imre ösztöndíj, valamint a Nemzeti Sport, amit nemzeti kincsnek nevezett. Azt is mondta, a pártpolitikától az elnökség a jövőben távol tartja magát.

Szöllősi György
Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Az eseményen beszédet mondott Szöllősi is, aki ellen júliusban indult bizalmatlansági indítvány, amin ugyan megőrizte a tisztségét, augusztusban az elnökségével együtt lemondott. A Nemezeti Sport korábbi főszerkesztője azt mondta, az elmúlt 11 és fél év a MSÚSZ történetének legsikeresebb időszaka volt, az államkasszát pedig 50 millió forinttal adják át.

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