Pandadiplomácia: Elindult a két kínai óriáspanda Atlantába, amiket Hszi Csin-ping adott kölcsön az állatkertnek

Két óriáspanda indult el vasárnap kora reggel a délnyugat-kínai Csengtuból új atlantai otthonukba a kínai és az amerikai kormányok közötti megállapodás részeként. A pandák érkezését Hszi Csin-ping kínai elnök jelentette be háromnapos washingtoni tartózkodása alatt, ahol Donald Trump amerikai elnökkel volt csúcstalálkozója.

Egyébként ez volt az egyike annak a kevés kézzelfogható eredménynek, ami a két vezető találkozásából született. Az elnökök kifejezték a jóindulatukat, viszont a két ország között régóta fennálló nézeteltérésekre nem találtak megoldást. Hszi szerint egyébként a pandák kölcsönadása „a kínaiak és az amerikaiak közötti barátság” jelképe.

Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

Atlanta egyébként 2024 óta pandamentes, most viszont hamarosan megérkezik Ping Ping és Fu Shuang, a két felnőtt panda, akiket Kína 10 évre kölcsönad az atlantai állatkertnek. Mindkét panda 2020-ban született.

Kína régóta használja a pandákat a globális diplomácia részeként, az állatokat jellemzően a jó szándék kifejezése céljából veti be, ha viszont a két ország között feszültség támadna, Kína pandamegvonással bünteti a másik felet, mint az történt tavaly év végén Japánnal is. (AP News)