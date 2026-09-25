Udvariaskodással és a kereskedelmi tűzszünet minimális meghosszabbításával zárult Donald Trump és Hszi Csin-Ping találkozója

Terjengős udvariaskodással tarkított közleményekkel, de a várakozásoknak megfelelően egetrengető áttörések nélkül zárult Donald Trump és Hszi Csin-Ping washingtoni találkozója. Egy éven belül harmadszor találkozott személyesen az amerikai és kínai elnök, és a jelek szerint hamarosan újabb találkozó következhet.

A Fehér Házban tartott főtárgyalás után a két vezető és a techvállalatok vezetőit is magába foglaló meghívottak népes köre díszvacsorán vett részt.

Ünneplősben Fotó: SHEN HONG/Xinhua via AFP

Ami a találkozót illeti, a kínai elnök úgy nyilatkozott, hogy:

„Kína és az Egyesült Államok egyaránt profitálhat az együttműködésből, és mindketten veszítenek a konfrontációval. (…) Békében kell egymás mellett élnünk. Kína és az Egyesült Államok két nagyhatalomként egyaránt profitálhat az együttműködésből, és mindketten veszítenek a konfrontációval. A két hadseregnek fenn kell tartania a rendszeres párbeszédet, és javítania kell a válságkommunikációs és válságmegelőzési mechanizmusokat.”

Ilyen feltételek mellett – mondta Hszi – leküzdhető a Thuküdidész-csapda. (A Thuküdidész-csapda szerint egy felemelkedő nagyhatalom (pl. Kína) fenyegeti a mindenkori uralkodó szuperhatalmat (pl. USA), ami történelmileg rendkívül gyakran háborúhoz vezet) Hszi már májusi találkozójukon is thuküdidészezett egyet, akkor azt kérdezte meg Trumptól, hogyan tervezi elkerülni ezt a csapdát.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán azt mondta, hogy a két ország megállapodott a tavalyi, Hszi és Trump által kötött kereskedelmi fegyverszünet két hónappal, január 10-ig történő meghosszabbításáról. Elemzők szerint a hosszabbítás (rövidsége) arra utal, hogy Trump továbbra is elégedetlen Hszi kereskedelmi engedményeivel, és fenn akarja tartani a nyomást annak reményében, hogy jobb megállapodást tud elérni, ha a két vezető ismét találkozik a decemberben Miamiban megrendezendő G20-csúcson.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

A kínai állami média kiemelten foglalkozott Hszi Tajvanról tett kijelentéseivel. A kínai vezető ugyanis arra szólította fel Trumpot, hogy közvetlenül lépjen fel Tajvan „függetlensége” ellen, ami erősebb álláspont lenne annál, mint amit az Egyesült Államok jelenleg képvisel, vagyis hogy nem támogatja Tajvan függetlenségét.

„Hszi (…) reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok a »Tajvan függetlenségével« szembeni helyes álláspontot képviseli” – erről már így számolt be a kínai állami hírügynökség, Xinhua.

A várakozásoknak megfelelően a mesterséges intelligencia is szóba került a tárgyalásokon. Hszi azt mondta, hogy a két ország vezető szerepet tölt be a technológia területén, a mesterséges intelligencia kockázatairól azonban óvatosabb hangot ütött meg, mint Trump. „Mindketten rendelkezünk azzal a képességgel és felelősséggel, hogy a mesterséges intelligenciát jó célokra fejlesszük és kezeljük, és biztosítsuk, hogy az MI fejlődése mindig emberi ellenőrzés alatt maradjon, és az emberek jólétét szolgálja” – mondta Hszi.

Iránnal kapcsolatban a kínai elnök azt mondta Trumpnak, hogy támogatja a Washington és Teherán között júniusban létrejött egyetértési megállapodáshoz való visszatérést, valamint egy későbbi nukleáris megállapodás megkötését – jelentette a Xinhua. Mindezt annak ellenére mondta, hogy bizonyítékok vannak arról, hogy Kína segített Iránnak az amerikai támaszpontok elleni támadások célkijelölésében, továbbra is vásárol olajat az iráni rezsimtől, és a hírek szerint kettős felhasználású termékeket is szállított neki. Kína tagadja, hogy katonai segítséget nyújtana Teheránnak.

Egy szimbolikus gesztusként a „pandadiplomácia”, Hszi azt is bejelentette, hogy Kína két óriáspandát küld az atlantai állatkertbe. (Financial Times, BBC, Guardian)