Se veled, se nélküled: egy éven belül harmadszor találkozik Hszi Csin-ping és Donald Trump

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Egy éven belül harmadszor találkozik személyesen az amerikai és kínai elnök. Hszi Csin-ping II. Károly király után a második külföldi vezető lesz, akit Trump második elnöki ciklusában állami vacsorán látnak vendégül a Fehér Házban.

Az elmúlt időszak egy sajátos, törékeny nyugalmi időszak volt, ami ha nem is valódi enyhülést, inkább átmeneti stabilitást hozott a kínai-amerikai kapcsolatokban. Több olyan témáról is tárgyal azonban a két elnök, amelyek előbb-utóbb felboríthatják ezt az egyensúlyt

AI, ritkaföldfémek, vámok, Tajvan a megtárgyalandó témák közt.

Kína Trump korábbi (vámos) izmozására nem hátrált meg. Nemcsak ellenállt az amerikai nyomásnak, hanem meghátrálásra kényszerítette Washingtont. Elemzők szerint Peking ennek következtében magabiztosabb, és egyre inkább Washingtonnal egyenrangú félként tekint magára.

Donald Trump szeptember 24-én a Fehér Házban fogadja Hszi Csin-pinget, aki háromnapos látogatásra érkezik az Egyesült Államokba. Egy éven belül ez lesz a harmadik személyes találkozójuk, legutóbb május 15-én Pekingben tárgyaltak. A viszonylag gyakori személyes egyeztetés trendje megmaradhat, novemberben a kínai Sencsenben megrendezendő Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján, decemberben pedig Miamiban, a G20-csúcstalálkozón tárgyalhatnak ismét, ha minden a jelenlegi tervek szerint alakul. (Azért várjuk ki a végét.)

Trump Pekingben vizitel Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A Fehér Ház-i vizit gondosan megkomponált fotósorozatokkal és nyilatkozatokkal látványosan megmutathatja, hogy Kína és az Egyesült Államok kapcsolata mindkét ország számára kulcsfontosságú, és lényegében ez a világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata. Egyes elemzők szerint a két ország kapcsolatai egy sajátos, vonakodó alkalmazkodással járó „hideg béke” irányába tarthatnak, nem pedig egy teljes erőbedobással folytatott, zéró összegű játszma felé, ahol az egyik fél egyértelműen győz, a másik pedig veszít. Ennek hátterében az a pragmatikus felismerés is áll, hogy egyik ország sem fog egyhamar eltűnni a másik életéből.

A szakértői várakozások döntően egyetértenek abban, hogy mindkét fél arra fog törekedni, hogy pozitív bejelentéseket tegyen, és a két ország közötti stabilitás fennmaradjon. Ennek megfelelően világraszóló előrelépés nem várható, az elemzők nem is számítanak komoly áttörésre, a látogatás legfontosabb eredménye tulajdonképpen maga az, hogy sor kerül rá.

Az elmúlt időszak egy sajátos, törékeny nyugalmi időszak volt, ami ha nem is valódi enyhülést, inkább átmeneti stabilitást hozott a kínai-amerikai kapcsolatokban. Az elmúlt hónapokban mindkét fél folyamatosan tesztelte a másikat, hogy felmérje, meddig lehet elmenni a rivalizálásban úgy, hogy közben a legfelsőbb vezetői szintű közeledés továbbra is a megfelelő mederben maradjon. A washingtoni találkozó napirendjén azonban több olyan kérdés is szerepel, amelyek nem feltétlenül most, de idővel törésponttá válhatnak.

A tárgyalásokat ismerő források szerint Kína a jelenlegi, novemberben lejáró kereskedelmi tűzszünet tartósabb meghosszabbítását szorgalmazza, az Egyesült Államok viszont mindössze hat hónappal hosszabbítaná meg, hogy szorosabb kontroll alatt tartsa a tárgyalások menetét.

Nézzük, melyek lehetnek a fő témák Washingtonban?

AI-apokalipszis