Se veled, se nélküled: egy éven belül harmadszor találkozik Hszi Csin-ping és Donald Trump

Donald Trump szeptember 24-én a Fehér Házban fogadja Hszi Csin-pinget, aki háromnapos látogatásra érkezik az Egyesült Államokba. Egy éven belül ez lesz a harmadik személyes találkozójuk, legutóbb május 15-én Pekingben tárgyaltak. A viszonylag gyakori személyes egyeztetés trendje megmaradhat, novemberben a kínai Sencsenben megrendezendő Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján, decemberben pedig Miamiban, a G20-csúcstalálkozón tárgyalhatnak ismét, ha minden a jelenlegi tervek szerint alakul. (Azért várjuk ki a végét.)
A Fehér Ház-i vizit gondosan megkomponált fotósorozatokkal és nyilatkozatokkal látványosan megmutathatja, hogy Kína és az Egyesült Államok kapcsolata mindkét ország számára kulcsfontosságú, és lényegében ez a világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata. Egyes elemzők szerint a két ország kapcsolatai egy sajátos, vonakodó alkalmazkodással járó „hideg béke” irányába tarthatnak, nem pedig egy teljes erőbedobással folytatott, zéró összegű játszma felé, ahol az egyik fél egyértelműen győz, a másik pedig veszít. Ennek hátterében az a pragmatikus felismerés is áll, hogy egyik ország sem fog egyhamar eltűnni a másik életéből.
A szakértői várakozások döntően egyetértenek abban, hogy mindkét fél arra fog törekedni, hogy pozitív bejelentéseket tegyen, és a két ország közötti stabilitás fennmaradjon. Ennek megfelelően világraszóló előrelépés nem várható, az elemzők nem is számítanak komoly áttörésre, a látogatás legfontosabb eredménye tulajdonképpen maga az, hogy sor kerül rá.
Az elmúlt időszak egy sajátos, törékeny nyugalmi időszak volt, ami ha nem is valódi enyhülést, inkább átmeneti stabilitást hozott a kínai-amerikai kapcsolatokban. Az elmúlt hónapokban mindkét fél folyamatosan tesztelte a másikat, hogy felmérje, meddig lehet elmenni a rivalizálásban úgy, hogy közben a legfelsőbb vezetői szintű közeledés továbbra is a megfelelő mederben maradjon. A washingtoni találkozó napirendjén azonban több olyan kérdés is szerepel, amelyek nem feltétlenül most, de idővel törésponttá válhatnak.
A tárgyalásokat ismerő források szerint Kína a jelenlegi, novemberben lejáró kereskedelmi tűzszünet tartósabb meghosszabbítását szorgalmazza, az Egyesült Államok viszont mindössze hat hónappal hosszabbítaná meg, hogy szorosabb kontroll alatt tartsa a tárgyalások menetét.
Nézzük, melyek lehetnek a fő témák Washingtonban?
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Vámcsökkentés és az exportkorlátozások felfüggesztése jöhet a koreai csúcstalálkozó után.
Az iráni háborúval az USA nemcsak a világgazdaságra mért súlyos csapást, magát is rosszabb stratégiai, politikai és gazdasági helyzetbe lavírozta, mint amilyenben volt. Irán a propagandaháborúban is nyerésre áll, az amerikaiak csak rossz és még rosszabb opciók közül választhatnak.
Azt is jelezte Tajpejnek, hogy ne számítsanak korlátlan amerikai támogatásra, ha kitörne a háború.
Új korszak jön a világgazdaságban.