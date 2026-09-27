Továbbra sem fogadja vissza a Nemzetközi Sakkszövetség az oroszokat

Továbbra sem kapta vissza teljes jogú tagságát a Nemzetközi Sakkszövetségben (FIDE) az orosz sportági szövetség (FSR), amelyet ukrán kezdeményezésre 2024-ben függesztettek fel a megszállt ukrán területeken rendezett versenyek miatt. A szankció fenntartásáról a FIDE közgyűlése döntött Szamarkandban, a sakkolimpia vasárnapi zárónapján. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy az oroszok visszavételét kérik, legutóbb 2024-ben kezdeményezte ezt a kirgiz szövetség, de akkor sem ment át a javaslat.

Az orosz tagság visszaállítását szorgalmazó javaslatot az örmény, a fehérorosz, a kubai és a nicaraguai sakkszövetségek terjesztették elő, de az indítványt a küldöttek elsöprő többséggel leszavazták. "Remélem, találunk kiutat ebből a helyzetből, és az orosz szövetség egy napon teljes joggal visszatérhet" - mondta a kazah Timur Turlov, a FIDE szombaton megválasztott új, egyébként nyolcadik elnöke.

A FIDE előző elnöke, Arkagyij Dvorkovics júliusban mondott le, mivel felkerült az EU szankciós listájára Fotó: ALEXANDR KRYAZHEV/Sputnik via AFP

A 38 éves, Moszkvában született sportvezető a FIDE nyolcadik elnöke. Elődje, az orosz Arkagyij Dvorkovics, az egykori orosz miniszterelnök-helyettes a harmadik ciklusára is pályázott, de július végén le kellett mondania, mivel az ukrajnai háborúval összefüggésben az Európai Unió szankciós listájára került.

Elsőre egész érdekesnek hat, hogy júliusig orosz származású elnöke volt a FIDE-nek, amely az orosz-ukrán háború miatt zárta ki a tagságból az orosz sakkszövetséget. Közben a háború kitörésekor Dvorkovics volt az, aki élesen kikelt a háború ellen szakítva a hivatalos orosz „különleges hadművelet” narratívával. Néhány hónappal később, 2022 augusztusában választották újra a FIDE élén Dvorkovicsot az ukrán kihívójával szemben, aki Dvorkovicsot az moszkvai háborús gépezet részének nevezte. Noha korábban élesen bírálta a háborút, Dmitrij Peszkov örvendezett az eredmény láttán. (via MTI)