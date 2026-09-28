Dél-Korea bekérette az ukrán nagykövetet az észak-koreai hadifoglyok ügyében

A dél-koreai külügyminisztériumba kérették hétfőn Andrij Vjeskint, Ukrajna szöuli nagykövetét amiatt, hogy Kijev egyoldalúan nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly átadását Délnek. A szöuli minisztérium hétfői közleményében azt is kifogásolta, hogy Ukrajna tagadta a két ország között létrejött titoktartási megállapodást.

Itt még jóban voltak a felek Fotó: LEE JIN-MAN/AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésének szerdai ülésén jelentette be, hogy Ukrajna átadott Délnek két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban 2025 januárjában. A dél-koreai elnöki hivatal vasárnap hivatalos bocsánatkérést és magyarázatot követelt Ukrajnától. Szeong Gihong, az elnöki hivatal kommunikációs (sajtó- és közönségkapcsolati) vezetője szerint az ukrán fél viselkedése súlyosan aláássa a két kormány közötti bizalmat, és jelentős károkat okoz a két ország közötti baráti kapcsolatokban.

A dél-koreai elnök hivatala szerint Ukrajna megsértette a minden ilyen átadásról szóló kétoldalú titoktartási megállapodást, és ezzel veszélybe sodorta a szóban forgó katonákat. Az ukrán sajtó nem sokkal később egy ukrán forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Kijev tagadja ilyen titoktartási megállapodás létét Szöullal.

Szöul szerint éppen az ukrán kormány kérte a titoktartást, elhárítandó az olyan esetleges belföldi bírálatokat, miszerint ezzel lemondanak arról a lehetőségről, hogy az észak-koreai hadifoglyokat ukrán hadifoglyokra cseréljék ki. Dél-Korea beleegyezett abba, hogy az átszállítást titokban tartja a hadifoglyok és hozzátartozóik biztonsága, valamint egyéb diplomáciai és biztonsági szempontok figyelembevételével – mondta Szeong.

A dél-koreai kormány még júniusban közölte: kész befogadni minden olyan észak-koreai hadifoglyot, aki az orosz oldalon harcolt az ukrajnai háborúban, és ellenzi, hogy őket Oroszországba vagy Észak-Koreába vigyék vissza. (via MTI)