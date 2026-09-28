„Ma én, holnap te” feliratú táblákat raktak ki Hankó Balázs és Seszták Miklós üres parlamenti helyére

Több hely is üresen maradt a Fidesz-KDNP soraiban a parlament délutáni ülésén. A hiányzók között volt a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós is, akiknek a délelőtti ülésen függesztették fel a mentelmi jogát. Sesztákot pedig időközben őrizetbe is vették.
Hankó és Seszták üres helyére „ma én, holnap te” feliratú táblákat raktak.
Hallerné Nagy Anikó parlamenti alelnök később leszedette a táblákat, és figyelmeztetésben részesítette a távollévő Hankó Balázst és Seszták Miklóst a házszabály megsértése miatt. Hankó tábláját Panyi Miklós az asztalra fektette, Seszták táblájához viszont senki sem nyúlt.
Hankó Balázs hétfő délután azt mondta, a mentelmi jogáról szóló szavazás után a parlamentben marad, ott várja meg, mi lesz az ügy folytatása.
Különösen jelentős vagyoni hátrány, kenőpénz elfogadása és telefonlopás volt ma terítéken, és bár a mentelmi bizottság egyik esetben sem támogatta a politikusok kiadását, a Tisza és a Mi Hazánk egyetértésben szavazott.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.