„Ma én, holnap te” feliratú táblákat raktak ki Hankó Balázs és Seszták Miklós üres parlamenti helyére

Több hely is üresen maradt a Fidesz-KDNP soraiban a parlament délutáni ülésén. A hiányzók között volt a fideszes Hankó Balázs és a KDNP-s Seszták Miklós is, akiknek a délelőtti ülésen függesztették fel a mentelmi jogát. Sesztákot pedig időközben őrizetbe is vették.

Hankó és Seszták üres helyére „ma én, holnap te” feliratú táblákat raktak.

Hallerné Nagy Anikó parlamenti alelnök később leszedette a táblákat, és figyelmeztetésben részesítette a távollévő Hankó Balázst és Seszták Miklóst a házszabály megsértése miatt. Hankó tábláját Panyi Miklós az asztalra fektette, Seszták táblájához viszont senki sem nyúlt.

Hankó Balázs üres helye Fotó: Bankó Gábor/444

Seszták Miklós üres helye Fotó: Bankó Gábor/444

Hankó Balázs hétfő délután azt mondta, a mentelmi jogáról szóló szavazás után a parlamentben marad, ott várja meg, mi lesz az ügy folytatása.