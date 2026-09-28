Orbán Anita: Az értékrendünket tekintve számos kérdésben egyetértünk az Egyesült Államokkal

Orbán Anita a New York-i ENSZ Közgyűlés apropóján adott interjút a Newsweeknek, írja a HVG. Az interjúban Orbán arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokkal ápolt szoros kapcsolatok a Magyar-kormány alatt is meg fognak maradni. „A két ország kapcsolata szilárd” – mondta Orbán. „Szerencsére örököltünk néhány megállapodást, javaslatot és szándéknyilatkozatot is, amelyeket az előző magyar kormányzat és a Trump-adminisztráció tárgyalt meg” – tette hozzá. „Ezeket mind áttekintjük, és célunk, hogy előrelépést érjünk el velük kapcsolatban.”

Orbán Anita Fotó: Globsec

Orbán Anita szerint okkal lehet arra számítani, hogy a két ország a jövőben is megtalálja a közös nevezőt, mivel „ugyanolyan intézményesített, szilárd kapcsolatra törekszünk”, mint amilyen az előző kormány idején fennállt.

„Az értékrendünket tekintve számos kérdésben egyetértünk” – mondta Orbán Anita. „Konzervatív, nagyon valláspárti kormány vagyunk. Határozottan kiállunk a gyermekek és a családok védelme mellett.”

A külügyminiszter szerint az előző kormányzat félreértelmezte a szuverenitás kérdését, és arra használta fel, hogy olyan külföldi szereplőkkel működjön együtt, amelyek nem a magyar érdekeket képviselték, illetve hogy más európai országokban a hozzá hasonló gondolkodású pártok hatalomra jutását elősegítő befolyásolási kampányokat támogasson. Ezzel szemben az új kormány a hazai kezdeményezések előmozdítására összpontosít majd.

Az interjúban szóba kerültek az orosz hibrid támadásokkal és a NATO-ban való esetleges amerikai hátralépéssel kapcsolatos aggodalmak. Orbán Anita ezeket nem osztotta, ő úgy értelmezte Trump kijelentéseit, hogy az amerikai elnök nagyobb szerepvállalásra akarja ösztönözni az európai szövetségeseket.

„Azt mondanám, hogy alkalmazkodnunk kell az új realitásokhoz, és meg kell hallanunk, mit mond az Egyesült Államok. Ennek egyik következménye valóban az, hogy a terhek átrendeződnek: az európai országoknak nagyobb részt kell vállalniuk saját területük védelméből. Egyáltalán nem tartok attól, hogy az Egyesült Államok kiléphet a NATO-ból.”

Szóba került Ukrajna kérdése is, ennek kapcsán Orbán hitet tett Ukrajna szuverenitása és a nemzetközileg elismert határain belüli területi integritása mellett.

Ugyanakkor annak ellenére, hogy Magyarország a hónap elején kiutasított tíz orosz diplomatát, hangsúlyozta, hogy „a diplomáciai csatornáknak nyitva kell állniuk, és nyitva is állnak” Oroszország felé, mondta Orbán.