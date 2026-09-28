Újabb ügyészségi irat került elő az aranykonvoj-ügyben, amely arra utal, hogy Orbán Viktor dönthetett az ukrán pénzszállítók elfogásáról

Az „aranykonvoj” ügyben érintett ukrán pénzszállítók jogi képviseletét ellátó Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda közleménye szerint a Fővárosi Nyomozó Ügyészségtől vett át nyomozati iratokat. Horváthék az iratok közt egy olyan ügyészi feljegyzésre bukkantak, amely tovább erősíti a gyanút, hogy Orbán Viktor közvetlenül kapcsolódik az ügyhöz - írja a Telex.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A szóban forgó feljegyzés egy június 22-i megbeszélésről készült, amelyen a nyomozóügyészség munkatársai az Alkotmányvédelmi Hivatalban dr. Szathmáry Istvánnal, a Baka András által legfőbb ügyésznek jelölt (és a parlamenti többség által elutasított) Szathmáry Zoltán testvérével, az AH főosztályvezetőjével találkoztak.

Az ügyészi feljegyzés szerint Szathmáry István elmondta, hogy már a Pintér Sándor-féle Belügyminisztériumban, az országgyűlési választások előtt is vizsgálták az aranykonvoj ügyét, ennek során ő az AH képviseletében több alkalommal is megjelent a vizsgálóbizottság előtt, Farkas Örs (akkori) nemzetbiztonsági államtitkárt elkísérve.

Szathmáry elmondása szerint egy táblázattal érkeztek a vizsgálóbizottság elé, amelyben részletesen ki volt fejtve, hogy az elfogott személyek mettől meddig és milyen jogcímen voltak fogvatartásban. Elmondta azt is, hogy a bizottság vizsgálta, hogy a műveletet kinek a döntése alapján hajtották végre.

„Ebben a körben Hajdú János, volt rendőr altábornagy egy alkalommal kijelentette a vizsgálóbizottság előtt, hogy ennek a kérdésnek a vizsgálata hiábavaló, mivel mindenki tudja, hogy annak a személynek a döntése alapján történt meg az elfogás, akit nem lehet belekeverni az ügybe – utalva ezzel dr. Orbán Viktor korábbi miniszterelnökre”

– áll az ügyészségi feljegyzésben. A feljegyzés szerint Szathmáry István elmondta: minden jelenlévő számára evidens volt, hogy Hajdú János a korábbi miniszterelnökre utalt.

Az ügyészség Hajdút gyanúsította az ügyben, de ő ez ellen panasszal élt, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. Hajdú vallomásáról itt írtunk bővebben, arról pedig, hogy Orbán Viktor hogyan kötődhet a kormánya egyik utolsó nemzetközi botrányává duzzadó aranykonvoj-ügyhöz, itt.