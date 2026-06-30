Tanúvallomások szólhatnak arról, hogy Hajdu a rajtaütéskor Orbán Viktorral telefonált

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Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásának napján, az akció közben telefonon egyeztetett Orbán Viktorral – értesült több, egymástól független forrásból a 444. Két forrásunk szerint a Terrorelhárítási Központ egykori vezetője és a volt miniszterelnök közti egyeztetéseknek több jelenlévő is fültanúja volt, és erről tanúvallomást is tettek a Fővárosi Nyomozó Ügyészség által folytatott, jogellenes fogva tartás miatt indult eljárásban.

Kérdéseket küldtünk Orbán Viktor sajtófőnökének, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

Június 29-én Panyi Szabolcs is arról számolt be a blogján, hogy a nyomozás részleteit ismerő forrásai szerint „Hajdu közvetlen utasításokat adott, és személyesen is jelen volt a terepen, amikor az ukránokat durva és teljesen jogellenes módon fogva tartották és kihallgatták. A helyszínen lévők azonban úgy vélték, hogy Hajdu közben folyamatosan telefonon egyeztetett valakivel a politikai felső vezetésből, és onnan kapott instrukciókat”.

Nem sokkal cikkünk megjelenése előtt arról számolt be a Telex, hogy értesüléseik szerint Hajdu János mobiltelefonjának tartalmát is vizsgálják a nyomozásban.

Hajdu és Orbán az akció napjának reggelén biztosan egyeztettek személyesen, a volt miniszterelnök ugyanis aznap reggel részt vett a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén a TEK Zách utcai épületében – erről a kormány hivatalos weboldalán akkor fotókkal is beszámoltak. Aznap délután ebben az épületben állították elő és hallgatták ki az ukrán pénzszállítókat.

Ezen a képen látható, ahogy Hajdu fogadja Orbán Viktort a Zách utcában:



Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Ez pedig egy fotó az ülésről:



Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Egy korábbi cikkben feldolgoztuk két, az akcióban részt vevő NAV-os vezető tanúvallomását, amit a jogellenes fogvatartás miatt indult eljárásban tettek. Egyikük, akit a cikkben Kovácsnak neveztünk, meg is említi, hogy az elfogás napjának reggelén 8 órakor kezdődött volna egy egyeztetés az ügyben érintett hatósági szereplőkkel a TEK épületében, de ez a megbeszéltekhez képest csúszott. Kovács tanúvallomásában érzékelteti, mi lehetett az ok: magas beosztású állami vezetők jártak a Központnál.

Kovács ezt elmondása szerint a TEK épületénél álló autók alapján gondolta. Azt mondta, „korábbi híradások alapján állami vezetők által használt gépjárműveket ismertem fel”. Azt ugyanakkor nem tudja, hogy ez összefüggésben volt-e az ügyükkel, és hozzáteszi, a maga részéről biztos benne, hogy nem.

A nyomozó ügyészség június 29-én a TEK volt főigazgatóját hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanújával hallgatta ki. Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. Szabadlábon védekezhet, sőt, időközben a Fidesz biztonsági igazgatójává nevezte ki Orbán Viktor pártelnök.

Az, hogy egy ilyen horderejű ügyben a TEK főigazgatója és a miniszterelnök egyeztetnek, nem csak életszerű, de teljesen természetes is, a normál ügymenet része. Mivel azonban az ukrán pénzszállítókat a gyanú szerint jogellenesen tarthatták fogva, nem mindegy, hogy erre (és a fogva tartás módjára, vagyis hogy az ukránokat bilincsben, kámzsával a fejükön kell őrizni) Orbán Viktor közvetlen utasítást adott-e Hajdunak.

Egy lapunk birtokába jutott, június 9-én kelt belső ügyészségi dokumentum szerint az ügyben „a lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők:

Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese.

A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai”.

Itt ugyanarról a nyomozásról van szó, amelyben június 29-én Hajdut meggyanúsították.

Egy NAV-os szerint „karcsú” volt az ügy

Az már korábban ismertté vált, hogy a pénzmosás gyanújával indult eljárás lefolytatására a kormányzattól jött az utasítás. A Telex június 3-án megjelent cikke szerint maga Orbán Viktor döntött arról, hogy le kell csapni az ukrán pénzszállítóra, a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött, ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte a lapnak. Azt írták, március elején a Miniszterelnöki Kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkársága irányából (ezt az államtitkárságot vezette Farkas Örs) jött a döntés, miszerint „a pénzszállító autókon történő rajtaütésnek március 5. napján kell megtörténnie”.

Ezt, az ukrán pénzszállítókkal szemben pénzmosás miatt indult nyomozást a NAV végzi, és jelenleg is folyamatban van. Kérdéses viszont, hogy a NAV eljárását megalapozó, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) által tett feljelentés elegendő volt-e ahhoz, hogy a nyomozást elrendeljék. Egy, a 444 birtokába jutott NAV-os belső jelentés szerint önmagában a feljelentés biztosan nem.

Az AH a feljelentést eredetileg a Legfőbb Ügyészségnek címezte, akik aztán kijelölték az eljárás lefolytatására a NAV-ot. A Legfőbb Ügyészségnek ugyanakkor az AH nem csak a feljelentését küldte el, hanem egy mellékletet is, ami tartalmazta azt a jelentést, azokat az információkat, amelyre az AH a feljelentést alapozta.

Ezt a mellékletet azonban a NAV nem ismerhette meg, a Legfőbb Ügyészség ugyanis nem küldte meg nekik, márpedig a NAV-os belső jelentés szerint „az irat tartalmának, vagy legalább kivonatának ismerete nélkül a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt megállapítható”.

Hogy miért nem, az az AH feljelentésének szövegéből (a melléklet nélküli szövegből) világos. A 444-nek sikerült megszerezni a feljelentést, így szól: