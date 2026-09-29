„A gyerekeknek lehetnek olyan érzelmi problémái, ami miatt nem állnak készen a tanulásra”

oktatás

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, készül a Bakpakk című új dokumentumfilmünk, ami tizennégy kamasz egy különleges tanévét követi végig. A film befejezéséhez közösségi gyűjtést indítottunk, ami mára a célegyenesbe ért: a kitűzött összeg kevesebb mint 30%-a hiányzik.

A gyűjtés aktuális állását itt tudjátok követni, és ugyanitt bármilyen összeggel hozzájárulhattok ahhoz, hogy a Bakpakk eljusson a nézőkhöz.

A program, amelyben a gyerekek részt vesznek a Carpe diem Alapítvány Arany Iránytű nevű programja, amellyel 2018-ban az Abcúg újságírójaként találkoztam először és szerettem bele. A program évekig nagy sikerrel futott egy dunaújvárosi középiskolában, ahol a 9. osztályosokat mintegy kiemelve az oktatásból tantárgyak helyett önismeretre, empátiára, felelősségtudatra, önállóságra és motivációra „oktatták” egy tanéven keresztül. A program célja, hogy feltárja a kamaszok elakadásait, megküzdési stratégiákat tanítsanak nekik, növeljék az önbizalmukat, hogy az év végére ismét motiváltá váljanak a tanulásban, és megakadályozza az iskolaelhagyást.

Ebben a podcastban a program kitalálóival, Glashütter Melindával és Bognár Romannal beszélgettem másfél évvel ezelőtt, miközben már zajlott a forgatás.

Hallgassátok meg a podcastot, tudjatok meg többet a Bakpakk témájáról és segítsetek abban, hogy befejezhessük a filmünket, amivel még többekhez eljuthat a program híre.

  • 1:45 Milyen probléma hívta életre az Arany Iránytű programot?
  • 3:12 A program kezdeti évei egy dunaújvárosi iskolában
  • 6:00 Tanórák helyett a motiváció keresése
  • 8:54 Tanárok helyett mentorok foglalkoznak a gyerekekkel
  • 12:59 Ha érzelmi problémái vannak egy gyereknek, nem tud tanulni
  • 14:00 Hogy néz ki egy nap?
  • 20:00 Projektfeladatok, amikkel egész évben foglalkoznak
  • 27:00 Traumák, korábbi elakadások, amikkel érkeznek a gyerekek
  • 32:40 A legfontosabb cél, hogy támogató közösséggé váljanak
  • 39:30 Nulla százalékra csökkent az iskolaelhagyók aránya
  • 46:00 A szülők kétségbeesetten keresik a megoldást
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