„A gyerekeknek lehetnek olyan érzelmi problémái, ami miatt nem állnak készen a tanulásra”

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, készül a Bakpakk című új dokumentumfilmünk, ami tizennégy kamasz egy különleges tanévét követi végig. A film befejezéséhez közösségi gyűjtést indítottunk, ami mára a célegyenesbe ért: a kitűzött összeg kevesebb mint 30%-a hiányzik.

A gyűjtés aktuális állását itt tudjátok követni, és ugyanitt bármilyen összeggel hozzájárulhattok ahhoz, hogy a Bakpakk eljusson a nézőkhöz.

A program, amelyben a gyerekek részt vesznek a Carpe diem Alapítvány Arany Iránytű nevű programja, amellyel 2018-ban az Abcúg újságírójaként találkoztam először és szerettem bele. A program évekig nagy sikerrel futott egy dunaújvárosi középiskolában, ahol a 9. osztályosokat mintegy kiemelve az oktatásból tantárgyak helyett önismeretre, empátiára, felelősségtudatra, önállóságra és motivációra „oktatták” egy tanéven keresztül. A program célja, hogy feltárja a kamaszok elakadásait, megküzdési stratégiákat tanítsanak nekik, növeljék az önbizalmukat, hogy az év végére ismét motiváltá váljanak a tanulásban, és megakadályozza az iskolaelhagyást.

Ebben a podcastban a program kitalálóival, Glashütter Melindával és Bognár Romannal beszélgettem másfél évvel ezelőtt, miközben már zajlott a forgatás.

Hallgassátok meg a podcastot, tudjatok meg többet a Bakpakk témájáról és segítsetek abban, hogy befejezhessük a filmünket, amivel még többekhez eljuthat a program híre.