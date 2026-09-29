„A gyerekeknek lehetnek olyan érzelmi problémái, ami miatt nem állnak készen a tanulásra”

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, készül a Bakpakk című új dokumentumfilmünk, ami tizennégy kamasz egy különleges tanévét követi végig. A film befejezéséhez közösségi gyűjtést indítottunk, ami mára a célegyenesbe ért: a kitűzött összeg kevesebb mint 30%-a hiányzik.
A gyűjtés aktuális állását itt tudjátok követni, és ugyanitt bármilyen összeggel hozzájárulhattok ahhoz, hogy a Bakpakk eljusson a nézőkhöz.
A program, amelyben a gyerekek részt vesznek a Carpe diem Alapítvány Arany Iránytű nevű programja, amellyel 2018-ban az Abcúg újságírójaként találkoztam először és szerettem bele. A program évekig nagy sikerrel futott egy dunaújvárosi középiskolában, ahol a 9. osztályosokat mintegy kiemelve az oktatásból tantárgyak helyett önismeretre, empátiára, felelősségtudatra, önállóságra és motivációra „oktatták” egy tanéven keresztül. A program célja, hogy feltárja a kamaszok elakadásait, megküzdési stratégiákat tanítsanak nekik, növeljék az önbizalmukat, hogy az év végére ismét motiváltá váljanak a tanulásban, és megakadályozza az iskolaelhagyást.
Ebben a podcastban a program kitalálóival, Glashütter Melindával és Bognár Romannal beszélgettem másfél évvel ezelőtt, miközben már zajlott a forgatás.
Hallgassátok meg a podcastot, tudjatok meg többet a Bakpakk témájáról és segítsetek abban, hogy befejezhessük a filmünket, amivel még többekhez eljuthat a program híre.
Nehéz családi körülmények közül érkező, a legrosszabbként emlegetett diákok megmentésére adta a fejét egy dunaújvárosi mentálhigiénés általános és szakközépiskola. Rossz alapokra nem lehet várat építeni, ezért kis csoportokban, 35 perces órákon, a tudásszintnek megfelelően, sokszor az alsós tananyagig visszamenőleg tanítják a középiskolásokat.
Egy tanéven keresztül követtünk 14 középiskolás kamaszt, akik egy különleges programban vettek részt. Egy évig tanulás és tantárgyak helyett csak azzal foglalkoztak, hogy jobban legyenek. A film befejezéséhez a támogatásotokra van szükségünk.