Bencsik András: Nagy a baj, soha nem volt ekkora bajban Magyarország. Eljött az igazmondás ideje

Bencsik Andráshoz, a Demokrata főszerkesztőjéhez is eljutott az az interjú, amiben Mráz Ágoston Sámuel igyekezett megmagyarázni, hogyan nézték be ennyire az ország közhangulatát, amikor az áprilisi választásokon a Fidesz győzelmét jósolta a Nézőpont Intézet. Mráz szerint az utolsó hetekben történt billenés.
Bencsik ezen a ponton szállt be a vitába, Facebook-bejegyzésében azt írja, ez „nem igaz”, „nem volt semmiféle billenés”. Szerinte már korábban is „józan ésszel látható volt, hogy amennyiben a Tisza robbanásszerű erősödése folytatódik és a Fidesz-KDNP nem talál ki valamit, akkor a Tisza rövid időn belül átveszi a vezetést. De nem találtunk ki valamit”. Bencsik szerint a Tisza már 2025 májusában „érzékelhetően és tartósan vezetett, amit a Nézőpontot kivéve az összes közvéleménykutató jelzett is. A mi elemzőink azonban csodálatosan megnyugtató adatokkal és információkkal altattak bennünket”.
„Nem tudjuk, miért vezette félre hosszú időn át a jobboldali nyilvánosságot a Nézőpont Intézet, mint ahogy nem arra várunk, hogy Deák Dániel is bocsánatot kérjen a jobboldaltól is a Medián adatainak hamis értelmezéséért, hanem azokért a manipulált légifotókért kérjen elnézést, amelyekkel a kampányban napról napra azt a hamis látszatot keltette, hogy a Fidesz-KDNP tábora sokkal nagyobb, mint a Tiszáé. Mint tapasztalhattuk április 12-én, ez messze nem volt igaz” – írja Bencsik, aki ehhez gyorsan hozzátette, „nagy a baj, soha nem volt ekkora bajban Magyarország. Eljött az igazmondás ideje”.
Valami olyasmit próbál magyarázni a Mediánt végig leszóló Mráz, hogy az utolsó pillanatban billent csak a Tisza felé a közvélemény. A szavaiból pedig az derül ki, hogy a Nézőpont is nagyon akart hinni a Fidesz győzelmében: "Azt gondoltuk, hogy amit az utolsó időszakban látunk, talán nem tükrözi a valóságot."