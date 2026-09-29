Bencsik András: Nagy a baj, soha nem volt ekkora bajban Magyarország. Eljött az igazmondás ideje

Bencsik Andráshoz, a Demokrata főszerkesztőjéhez is eljutott az az interjú, amiben Mráz Ágoston Sámuel igyekezett megmagyarázni, hogyan nézték be ennyire az ország közhangulatát, amikor az áprilisi választásokon a Fidesz győzelmét jósolta a Nézőpont Intézet. Mráz szerint az utolsó hetekben történt billenés.

Bencsik ezen a ponton szállt be a vitába, Facebook-bejegyzésében azt írja, ez „nem igaz”, „nem volt semmiféle billenés”. Szerinte már korábban is „józan ésszel látható volt, hogy amennyiben a Tisza robbanásszerű erősödése folytatódik és a Fidesz-KDNP nem talál ki valamit, akkor a Tisza rövid időn belül átveszi a vezetést. De nem találtunk ki valamit”. Bencsik szerint a Tisza már 2025 májusában „érzékelhetően és tartósan vezetett, amit a Nézőpontot kivéve az összes közvéleménykutató jelzett is. A mi elemzőink azonban csodálatosan megnyugtató adatokkal és információkkal altattak bennünket”.