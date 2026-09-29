Csúszik az ügynökakták nyilvánosságra hozása, november 4. az új céldátum

Melléthei-Barna Márton, a TISZA-frakció képviselője kezdeményezte az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatálybalépésének módosítását 2026. október 20 helyett 2026. november 4-re – írja közleményében a Tisza Párt sajtóosztálya.

A közlemény szerint a kéthetes halasztásra azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezettnél több időt vesz igénybe. Mint írják, „a módosítás biztosítja, hogy az érintett iratanyag teljes körű áttekintése megtörténjen, és a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság a hatálybalépés napjától érdemi munkát végezhessen”.

November 4-től egy online felületen fokozatosan megismerhetőek lesznek a dokumentumok, a közleményben úgy fogalmaznak, „erkölcsi elégtételt nyerhetnek a kommunista rendszer áldozatai”. A nyilvánosságra hozott adatok megismeréséért az Állambiztonsági Szolgálat Történeti Levéltára felel.

A parlament szeptember közepén fogadta el az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, ami biztosítja az úgynevezett ügynökakták nyilvánosságra hozását. Az ügynökakták nyilvánosságra hozását Magyar Péter már a választási győzelem után megígérte. Eredeti határidőnek a forradalom hetvenedik évfordulóját, október 23-át jelölte ki. A szimbolikus dátumból végül egy másik szimbolikus dátum lett: november 4. az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulója, ezt 2013-ban hivatalosan is nemzeti gyásznappá nyilvánították.