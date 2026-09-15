Megszavazta a parlament, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat

A parlament elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáről és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot, ami biztosítja az úgynevezett ügynökakták nyilvánosságra hozását. A döntést 149 képviselő támogatta, 35 képviselő tartózkodott. Nem szavazat nem volt. Tizenöt képviselő nem szavazott.

Az ügynökakták nyilvánosságra hozását Magyar Péter már a választási győzelem után megígérte. Határidőnek a forragalom hetvenedik évfordulóját, október 23-át jelölte ki.

Fotó: Németh Dániel/444

A törvényjavaslat szerint az iratok az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának honlapján, digitális formában, személyazonosítás nélkül, – a meg nem ismerhető adatok kivételével – korlátozástól mentesen lesznek hozzáférhetőek. A törvény október 20-án lép hatályba, és legkésőbb 2027. február 25-ig töltenek fel minden iratot.

Az ügynökakták nyilvánosságának kérdése a rendszerváltás óta meghatározta a magyar politikát. Az elmúlt 36 év fejleményeit ebben a cikkben foglaltuk össze.