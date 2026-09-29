Másfél hónap alatt a futballklubra jelentkező mindkét vevőjelöltet elbukták Székesfehérváron

Nincs, és rövid időn belül nem is lesz új tulajdonosa a székesfehérvári futballklubnak. „A brit-olasz pályázó (tehát a Racing Ltd.) visszalépett a szerződéskötéstől, ugyanis nem tudta megszerezni és bemutatni a vásárláshoz szükséges bankgaranciát” – jelentette be Cser-Palkovics András polgármester kedden. A Racing valójában csak a kettes számú jelölt volt, vele azután kezdtek tárgyalni, hogy augusztus közepén kiesett az eredetileg favorizált jelölt.

Fotó: Fehérvár FC/Facebook

A polgármester a mostani visszalépésről azt írta: a bankgarancia bemutatását „a Racing Ltd. vállalta, amikor beadta a pályázatát, pontosan tudta, milyen feltételeknek kell megfelelnie”. Megjegyezte, hogy az önkormányzat nem módosított menet közben a pályázati feltételeken, illetve hogy a bankgaranciát azért is fontosnak tartják, mert „olyan vevőnek nem tudjuk, nem is akarjuk eladni a klubot, aki vállal valamit a pályázatában, aztán szerződéskötésig nem tudja a vállalását teljesíteni”. A cég egyébként a pályázatában 5,3 milliárd forint befektetését ígérte.

A város így kénytelen a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt második pályázatot is érvénytelenné nyilvánítani. Cser-Palkovics azt írta, hogy „a tapasztalatok értékelése után”, hamarosan egy még újabb pályázatot ír ki az önkormányzat. A klub így marad a város tulajdonában, a polgármester legalább annyi jó hírt tudott közölni, hogy „a gazdasági háttere stabil, a takarékos, előrelátó gazdálkodásnak köszönhetően még további hónapokig nem kell önkormányzati, tehát közpénzt beletenni a klub működtetésébe”.

A 2010-es években még majdnem minden szezonban dobogós, háromszoros bajnok Videoton tavaly esett ki az NB I.-ből. Első nekifutásra a másodosztályban sem volt esélye a feljutásra, csak a 8. helyen zárt. Idén sem állnak jobban, 8 forduló után a lehetséges 24-ből csak 9 pontot szereztek, amivel a 10. helyen vannak.