Valami nem kerek a brit légibázisnál történt incidensben

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Meglepő fordulattal zárult hétfő este a RAF Fairford katonai bázisnál történt gyanús incidens ügye, amikor az öt letartóztatott, terrorcselekmény előkészítésével és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsított férfit óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Azért is lehet meglepő a brit hatóságok döntése, mert ilyen súlyos ügyben – melyben például száznál is több embert kellett elővigyázatosságból kitelepíteni – a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a gyanúsítottakat 14 napig őrizetben tartsák akár vádemelés nélkül is, ezt az öt férfit viszont 36 óra után szabadlábra helyezték – a nyomozás ugyanakkor folytatódik.

Még az is előfordulhat tehát, hogy végül mégis vádat emelnek a gyanúsítottakkal szemben, pedig az, hogy óvadék ellenében szabadon engedték őket, a kommentárok szerint arra utal, hogy a nyomozók nem tartják valószínűnek, hogy a katonai bázis közelében bombát robbantva tömeges áldozatokkal járó támadást terveztek, és vélhetően robbanóanyagot sem találtak náluk. Az amerikai reakciók pedig további kérdéseket vetnek fel, miközben a brit rendőrség és a terrorelhárítás is érthetően szűkszavú egy folyamatban lévő ügy esetén. Mi az, amit biztosan tudunk a légibázisnál történtekről, és mi az, ami ellentmondásos az incidensben?