Rubio szerint „egyértelműen” külföldi szereplő áll a brit RAF Fairford katonai bázisnál történt incidens mögött

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy külföldi szereplője is van az amerikai légierő által használt RAF Fairford katonai bázisnál történt incidensnek. Vasárnap három gyanús járműhöz vonult ki a brit hatóság, majd öt embert tartóztattak le terrorcselekmény előkészítésének gyanújával, később mint az öt embert szabadon engedték. Akkor a terrorelhárítás vezetője, Laurence Taylor azt mondta, vizsgálják, hogy a meghiúsított merényletben részt vehettek-e „olyan megbízottak vagy magánszemélyek, akik tudatosan vagy tudtukon kívül egy külföldi állam érdekében jártak el”.

Rubio azt mondta, „ebben egyértelműen külföldi szereplő keze van”, de állításait nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

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Egyelőre csak annyit tudni, hogy a letartóztatott majd szabadon engedett emberek mindegyike 20 év körüli, londoni brit állampolgár. A Guardian azt írja forrásaira hivatkozva, miszerint az, hogy óvadék ellenében szabadon engedték őket, arra utal, hogy a nyomozók nem tartják valószínűnek, hogy a katonai bázis közelében bombát robbantva tömeges áldozatokkal járó támadást terveztek.

Rubio azt is közölte, sokakat „felháborított” szerinte, hogy óvadék ellenében szabadon engedték a gyanúsítottakat. Hétfőn Donald Trump amerikai elnök is azt mondta újságíróknak, hogy ő nem engedte volna szabadon őket, és úgy fogalmazott: „Mindent tudunk róluk.” A kérdésre, hogy az ügynek köze lehet-e Iránhoz, Trump azt válaszolta: „Lehet.” Azonban amikor a részletekről kérdezték, azt nyilatkozta, inkább nem mondana részleteket. „Úgy értem, tudom a választ, nagyon konkrét is lehetnék, de inkább nem mondanám el. Én nem engedtem volna szabadon őket.”

Trump korábban utalt arra, hogy az amerikai hatóságok tudtak a merényletkísérletről, brit források azonban azt állították, hogy a vasárnap letartóztatottak konkrét tevékenységeiről nem volt tudomásuk.

Az iráni Forradalmi Gárda júliusban kijelentette, hogy a katonai bázis legitim célpont. Irán londoni nagykövetsége most tagadta, hogy bármilyen köze lenne a RAF Fairford közelében történtekhez.

A brit terrorelhárítás vezetője azt mondta, a férfiak óvadék ellenében történő szabadon bocsátása nem jelenti a nyomozás lezárását, és hozzátette: „szigorú feltételek” vonatkoznak rájuk.