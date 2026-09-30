Egymás után a harmadik miniszterelnök-jelölt bukott meg nagyon simán, egyre mélyül a politikai válság Romániában

Elutasította a román parlament a Siegfried Muresan nemzeti liberális párti (PNL) miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását a szerdai bizalmi szavazáson.

Az MTI híre szerint a PNL, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusaiból álló kormány beiktatásához a képviselők és a szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a kabinetet csak 182 törvényhozó szavazta meg, a többiek ellene voksoltak, vagy nem vettek részt a döntéshozatalban.

A Muresan-kabinetnek a tavaly alakult Európa-barát nagykoalícióból tavasszal kilépő, a Bolojan-kormányt szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatására is szüksége lett volna, de a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD törvényhozói csak azért vettek részt a szerdai ülésen, hogy a ház határozatképes legyen, a szavazatukat viszont nem adták le. Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Muresan-kabinet egy „újracsomagolt” Bolojan-kormány, és a szociáldemokraták nem járulhatnak hozzá, hogy folytassa a megszorító politikát.

Siegfried Muresan a bukaresti parlamentben, 2026. szeptember 30-án Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai meg sem jelentek az ülésen, George Simion pártelnök kivételével, aki beszédében leszögezte : az AUR előrehozott választásokat követel és egyetlen miniszterelnök-jelöltnek sem szavaz bizalmat, ameddig ki nem engedik a börtönből Calin Georgescu volt államfőjelöltet.

Az utólag érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában a legtöbb voksot megszerző, fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt bíróság elé állított Georgescu előzetes letartóztatását – múlt heti őrizetbe vétele után – kedden rendelte el a bukaresti táblabíróság, miután a vádhatóság bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalás gyanújával egy harmadik eljárást is indított ellene.

A Bolojan-kormány májusi megbuktatása után a korábbi Európa-barát nagykoalíció pártjai hangoztatták, nem akarnak koalícióra lépni a bukaresti parlamentben mintegy 30 százalékos súlyt képviselő szélsőjobboldali pártokkal, nélkülük azonban csak a jobboldali pártok és a szociáldemokraták közötti újabb megállapodással lehetne többséget kialakítani, amit a PNL-USR és a PSD közötti egyre élesebb politikai csatározás mindeddig ellehetetlenített.

Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő a harmadik miniszterelnök-jelölt volt, akinek kormányalakítási megbízást adott az államfő, a szakértői kormányt javasoló Eugen Tomac elnöki tanácsos, illetve a saját pártja jóváhagyása nélkül kinevezett, a PSD-PNL együttműködést helyreállítani próbáló Adrian Vestea PNL-alelnök után.

Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után Nicusor Dan államfő feloszlathatja a parlamentet, de az államfő korábban úgy nyilatkozott, az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem öt hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg.

Bukarestben arra számítanak, hogy az elnök újabb miniszterelnök-jelöltnek ad kormányalakítási megbízást.

Ódzkodása nem véletlen, könnyen lehet, hogy az AUR simán nyerné az előrehozott választásokat, szeptemberi felmérések szerint többen szavaznának Romániában a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetségre, mint a két legnagyobb hagyományos pártra, a szociáldemokratákra és a PNL-re együttvéve.