Hankó Balázs: 500 métert mentem az utcán, 500 méter alatt öten akartak börtönbe rakni

„Képviselő úr, érdekes maga a felvétel, hiszen amikor mi beszélgetünk, akkor még szabadlábon van, viszont amikor adásba kerül ez a beszélgetés, akkor már úgy tűnik, hogy őrizetbe vették, vagy legalábbis előállították minimum. Miért vállalta így ezt a beszélgetést ilyen formán? Amikor őrizetbe vesznek, akkor már nem tudok a sajtónyilvánossághoz fordulni, és azt gondolom, mint ahogy a mostani időszakban is a politikai vádaskodók, agitátoroknak a hangja erős, akkor még erősebb lesz, és szeretnék az igazság és a tényszerűség hangján szólni ezzel a politikai koncepciós eljárással szemben.”

Ezzel a felütéssel és válasszal indul a HírTV-n kedd este adásba kerülő interjú Hankó Balázzsal a kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszterrel, akit hétfőn este vettek őrizetbe, miután felfüggesztették mentelmi jogát, és ki is hallgatták az NKA-ügyben hűtlen kezelés bűncselekménye miatt.

„A teljes támogatás és a támogatási rend jogszerű volt mind a Nemzeti Kulturális Alap törvény vonatkozó miniszteri rendelet eljárásrendre vonatkozóan minden lépés jogszerű volt és a jogszerűség próbáját állja” – mondja még az őrizetbe vétele előtt készített interjú első perceiben Hankó, aki – ahogy azt a témát összefoglaló cikkünkben is írtuk – hónapok óta hajtogatja, „tudatos ferdítés kampányfinanszírozásként feltüntetni olyan támogatásokat, amelyek a magyar kultúrát szolgálják”, hátha ezzel sikerült felülírnia azt a mondást, hogy ha valami úgy néz ki, mint egy titkos kampányfinanszírozás, úgy totyog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, és úgy hápog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, akkor az valószínűleg egy titkos kampányfinanszírozás.

Hankó szerint „itt egy politikai koncepciós eljárásról van szó”, aminek egyik „gyújtópontja” egy „kultúrpolitikai harc”, a másik pedig „egy nagy politikai leszámolás”.

Elmondta azt is, hogy mielőtt az interjúra érkezett, beütötte a Google-be, „hogy közösségépítés támogató program és a közösségépítést támogató program esetében most is, ha a Google keresőbe beütjük, akkor a Nemzeti Kulturális Alap honlapján ott van az a felhívás, amely felhívásra lehetett jelentkezni a civil szervezeteknek, kulturális szervezeteknek”. Ebből Hankó arra a következtetésre jutott, hogy „ha még most is elérhető a honlapon, akkor a titkosság azt gondolom egyértelműen látszik, hogy ebben semmi titkosság nem volt”.

A felvetésre, hogy az NKA-támogatásokból többnyire a Fidesz-KDNP-hez köthető művészek, szervezetek, civilek kaptak forrásokat, Hankó azzal reagált, hogy „a támogatás odaítélésének sosem volt szempontja az, hogy valaki fideszes vagy nem fideszes, vagy Fideszhez kötődik, vagy nem Fideszhez kötődik”. Majd miután ezt elmondta, fontosnak érezte megjegyezni, hogy „egy olyan politikai közösségről beszélünk, amely 2022-ben is kétharmaddal nyert az országgyűlési választókerületeknek a nagy részében 87 országgyűlési képviselője nyert a Fidesznek”. ezt a gondolatmenetet azzal zárta, hogy közölte: „De hát a független média az a független média, ami kinevezi saját magát egy tucatot, ha a listás 1087-ből.”

A kérdésre, hogy „mennyire éreztetik most már inkább így a parlamentben, vagy az utcán, hogy önnek börtönben van a helye”, Hankó az alábbi választ adta:

„Nagyon keveset töltök a szabadtéren, merthogy ezekből a konfliktusokból próbálom az embereket is ettől óvni és próbálom magamat is ettől óvni és próbálom a családomat is, a gyerekeimet is ettől óvni. De pont a napokban 500 métert mentem az utcán, mert egy programra érkeztem meg, 500 méter alatt öten akartak börtönbe rakni. Az utca a gyűlölet terepe lett és nagyon csúnya szavakkal mindennek elmondtak. Mindennek elmondtak. Értük, üzenem, értük is dolgoztam a felsőoktatásban, a szakképzésben, a kultúrában, a családtámogatásokban, értük is dolgoztam.”

Az ügyészség keddi közleménye szerint: „A megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel. Az ily módon 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Dr. Hankó Balázs és társai a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek, melyben a formális és tényleges döntéshozatal elvált egymástól. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárása során az egyes pályázati kérelmek elbírálásában nem vehetett részt. A támogatásokról szóló döntések azonban ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg, hanem azokról dr. Hankó Balázs, illetve esetlegesen más vagy mások határoztak.

A támogatásról született döntés a formális kollégiumi eljárást, illetve több kiemelt támogatás esetében a kérelem benyújtását is megelőzte.

A Nemzeti Kulturális Alap által kezelt vagyont a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt kiállított támogatói okiratokkal 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használtak fel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott céloktól eltérően, mellyel a központi költségvetésnek 17,3 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak.”