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„Tudatos ferdítés kampányfinanszírozásként feltüntetni olyan támogatásokat, amelyek a magyar kultúrát szolgálják” - hajtogatja Hankó Balázs volt kulturális miniszter hónapok óta, hátha ezzel sikerült felülírnia azt a mondást, hogy ha valami úgy néz ki, mint egy titkos kampányfinanszírozás, úgy totyog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, és úgy hápog, mint egy titkos kampányfinanszírozás, akkor az valószínűleg egy titkos kampányfinanszírozás.

Nem kell messzire menni olyan példáért, amiről Hankó Balázs egészen biztosan tud. Az ő miniszteri döntése volt, hogy hetekkel a választások előtt a Nemzeti Kulturális Alapból összesen 59 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület. A szervezet vezetője, Jakab István a választás előtt 10 ezer forintos Penny-kártyát osztogatott azoknak, akik a Fidesz helyi jelöltjére szavaznak. Ez a helyi jelölt történetesen Hankó Balázs volt. A 444 stábja, Ács Dániel, Bábel Vilmos és Kristóf Balázs a választás előtt videót is készített a kártyaosztásról. Hankó szerint ő a szervezet vezetőjével, Jakab Istvánnal, a ceglédi roma önkormányzat elnökével „az egész roma telep reintegrációjában” egyezett meg.

Az ügyben májusban a Pest megyei rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgattak ki Jakab Istvánt. Az NKA-támogatások körüli botrány hatására az egyesület egyébként inkább lemondott a Hankó Balázs által megítélt utolsó, 35 millió forintos támogatásról.

És ez még csak Hankó miniszteri keretéből ment, nem is a nagy, titkos 17 milliárdos kasszából, aminek a léte alighanem titokban marad, ha a Fidesz nyer áprilisban. Az árnyékban tartott Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumán keresztül titokban szórtak ki pénzt a Fidesz holdudvarának: a párthoz közeli zenészeknek és celebeknek, kifejezetten erre létrehozott vagy a teszthalálból feltámasztott szervezeteknek, valamint a kampányban hasznos rendezvényeknek, ahol a szórakozást össze lehetett kötni a kormány, a Fidesz és a fideszes jelölt népszerűsítésével.

A 790-es, titkos kollégium létrehozásáról Hankó Balázs miniszter és az óbudai Fidesz egykori oszlopos tagja, Bús Balázs NKA-alelnök döntött, Nagy Márton jóváhagyásával. A cél elvileg „kulturális célú, kiemelt összművészeti programok támogatása” volt. A lottópénzekből származó 17 milliárd elosztásáról döntő háromfős kollégium vezetője Ughy Attila, egykori fideszes politikus volt, a másik két tag Hankó beosztottja, Zámbó Nóra, a minisztérium közigazgatási államtitkárságának titkárságvezetője és Burom Gábor miniszteri kabinetfőnök-helyettes volt. A 790-es kollégium Bús Balázs felügyelete alá tartozott.