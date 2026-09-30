Menesztik Domokos Ferencet, a NAV bűnügyi főigazgatóját

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új vezetése meneszti a posztjáról az adóhatóság bűnügyi főigazgatóját – tudta meg a 24.hu. A lap információi szerint Domokos Ferenc dandártábornokkal együtt távoznia kell helyettesének, Szűcs Gábor László ezredesnek is. A 24.hu értesüléseit megerősítette a NAV.

Az adóhivatal közölte: „A hivatal a NAV személyi jogállását szabályozó törvényben foglaltak szerint október 1-jei hatállyal a Bűnügyi Főigazgatóság két vezetőjének vonja vissza vezetői megbízatását. A jogszabály előírása szerint a vezetői megbízás indoklás nélkül visszavonható.

A 24.hu emlékeztet: ideiglenesen Domokosnak kellett ellátnia korábbi főnökének, az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnökhelyettesének a hivatalát is, miután Kármán András pénzügyminiszter májusban felmentette Demeter Tamást. Demeter elnökhelyettesi posztját két hete töltötték be újra, Sisák Attila szeptember 16-án lépett hivatalba.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Demeter Tamásról korábban kiderült, hogy idén márciusban – miként azt a 444 megírta – nagyszabású bulit tartott, ahova államtitkárok és más magasrangú politikusok is hivatalosak voltak. A rendezvény azzal került be a hírekbe, hogy balesetben életét vesztette egy résztvevő, egy NAV-os dandártábornok. Erről Panyi Szabolcs újságíró írt először, a NAV pedig megerősítette az értesülést.

A 24.hu cikkében most az áll, hogy a Zselicvölgy Szabadidőfarmon tartott a rendezvényen ott volt Domokos Ferenc is. A lap szerint a bűnügyi igazgató esetében nemcsak a tragédiába torkolt bulizás jelenthetett problémát, hanem az is, hogy a hozzá tartozó egység részt vett az aranykonvoj-akcióban.

Kármán András pénzügyminiszter egyébként májusban, amikor Demeter felmentését bejelentette, még azt írta: „A NAV ügyrendje szerint feladatkörét a felmentés időpontjában átveszi a hivatal Bűnügyi Főigazgatóságának főigazgatója, dr. Domokos Ferenc dandártábornok, biztosítva ezzel a szakterület folytonos és fennakadásmentes működését.”