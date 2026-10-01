Drónezredet állít fel a német hadsereg jövőre – jelentette be Boris Pistorius védelmi miniszter. Azt mondta, az ukrajnai háború tapasztalatai alapján döntöttek az új egység felállítása mellett.
Az egységnek akár hatszáz tagja is lehet, és a pilóta nélküli repülő szerkezetek hatótávolsága az 500 kilométert is elérheti – mondta a miniszter az észak-németországi Bergenben működő katonai bázison tartott sajtótájékoztatón.
Pistorius arról is beszélt, hogy az orosz-ukrán háborúban kulcsszerepet játszanak a pilóta nélküli repülő szerkezetek, ez a jövő – írja az MTI.
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