Drón Donyeckben, 2015-ben. Fotó: YVES CHOQUETTE/NurPhoto via AFP

Drónezredet állít fel a német hadsereg jövőre – jelentette be Boris Pistorius védelmi miniszter. Azt mondta, az ukrajnai háború tapasztalatai alapján döntöttek az új egység felállítása mellett.

Az egységnek akár hatszáz tagja is lehet, és a pilóta nélküli repülő szerkezetek hatótávolsága az 500 kilométert is elérheti – mondta a miniszter az észak-németországi Bergenben működő katonai bázison tartott sajtótájékoztatón.

Boris Pistorius Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Pistorius arról is beszélt, hogy az orosz-ukrán háborúban kulcsszerepet játszanak a pilóta nélküli repülő szerkezetek, ez a jövő – írja az MTI.

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