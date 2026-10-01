Felgyújtották a tűzoltóautót, ami azért jött ki, mert felgyújtották a gimit – durvulnak a középiskolások tüntetései Franciaországban

Középiskolások tiltakoznak Franciaországban iskolafoglalásokkal a tanárhiány ellen, több pénzt, felújított épületeket és tisztességes tanulási körülményeket követelnek, csütörtökön már egyetemi karok is csatlakoztak a tüntetésekhez.

Diáktüntetés Nice-ben, 2026. október 1. Fotó: FREDERIC PASQUINI/Hans Lucas via AFP

Sébastien Lecornu miniszterelnök válságtanácsot hívott össze a számos helyen erőszakba torkolló megmozdulások miatt. A hallgatói szövetség szerint csütörtökön mintegy 30 egyetemi kampuszt zártak le demonstrálók országszerte, az egyetemek távoktatásra álltak át.

Diáktüntetés Marseille-ben 2026. október 1. Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Eközben a nagyvárosok elővárosi középiskoláiban is folytatódtak a második hete tartó megmozdulások, amelyeket a radikális baloldal nyíltan támogat. A demonstrációkat az iskolák környékén gyakran erőszakos cselekmények követik: maszkot viselő fiatalok kukákat gyújtanak fel, petárdáznak, összeverekednek rendőrökkel.

A hatóságok szerint csütörtökön benzinnel öntötték le egy iskola igazgatóját, és legalább két iskolában gyújtogattak

– írja a Reuters.

A rendőrség szerint reggel több száz fiatal vett körül egy tűzoltóautót, amely a marseille-i Saint-Exupéry középiskolában keletkezett tűz oltására érkezett. A támadók arra kényszerítették a tűzoltókat, hogy meneküljenek el, aztán a tűzoltóautót is felgyújtották.

Diáktüntetés Párizs környékén, 2026. október 1. Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP

Laurent Nunez belügyminiszter szerint a 3700 állami fenntartású középiskolának mintegy tíz százalékában voltak eddig megmozdulások. Szerdán 625 embert vettek őrizetbe, kedden 440 fiatalt állítottak elő. A tüntetések kezdete óta 119 diák és iskolai alkalmazott, valamint 83 rendőr sérült meg.

Diáktüntetés Nice-ben, 2026. október 1. Fotó: FREDERIC PASQUINI/Hans Lucas via AFP

A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen. Ott a megmozdulás elérte a célját: az intézménybe szerdán kineveztek három új tanárt, így a diákok befejezték a tiltakozást. (MTI, Reuters)