Hankó Balázs bilincsben

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert csütörtök reggel rendőri kísérettel, bilincsben vezették be a Kecskeméti Járásbíróságra.

A nyomozási bíró még csütörtökön dönt Hankó letartóztatásáról. A vele egy napon őrizetbe vett Seszták Miklóst már szerdán letartóztatták. Az NKA-ügy gyanúsítottjának körülményes útját a mentelmi jog felfüggesztésétől hétfő esti őrizetbe vételéig ebben a hosszabb cikkben foglaltuk össze.

Az MTI több képet is közölt a bilincsben lévő Hankóról:

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA