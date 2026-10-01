Hankó Balázs bilincsben

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert csütörtök reggel rendőri kísérettel, bilincsben vezették be a Kecskeméti Járásbíróságra.
A nyomozási bíró még csütörtökön dönt Hankó letartóztatásáról. A vele egy napon őrizetbe vett Seszták Miklóst már szerdán letartóztatták. Az NKA-ügy gyanúsítottjának körülményes útját a mentelmi jog felfüggesztésétől hétfő esti őrizetbe vételéig ebben a hosszabb cikkben foglaltuk össze.
Az MTI több képet is közölt a bilincsben lévő Hankóról:
139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Egy nap, két politikus, totális kommunikációs zűrzavar, börleszkbe illő jelenetek. És egy volt miniszterelnök, aki inkább elment meccset nézni.
Az NVVH azt írja: folytatják a megkezdett munkát, további nyomozati cselekmények várhatók. A védelem vitatta az őrizetbe vétel és az eljárás jogszerűségét.