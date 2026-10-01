Hankó Balázs bilincsben

bűnügy

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert csütörtök reggel rendőri kísérettel, bilincsben vezették be a Kecskeméti Járásbíróságra.

A nyomozási bíró még csütörtökön dönt Hankó letartóztatásáról. A vele egy napon őrizetbe vett Seszták Miklóst már szerdán letartóztatták. Az NKA-ügy gyanúsítottjának körülményes útját a mentelmi jog felfüggesztésétől hétfő esti őrizetbe vételéig ebben a hosszabb cikkben foglaltuk össze.

Az MTI több képet is közölt a bilincsben lévő Hankóról:

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA
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