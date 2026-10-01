Miközben Hankó Balázs Kecskeméten volt a bíróságon, házkutatást tartottak az otthonában

bűnügy

Miközben Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróság tárgyalótermében a bíróság előtt állt, otthonában házkutatást tartottak a Nemzeti Adó-és Vámhatóság (NAV) nyomozói – értesült a Telex. Ezt védője és a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője is megerősítette a lapnak.

Tóth M. Gábor védő azt mondta, hogy „a házkutatás során a büntetőeljárásban releváns bizonyítási eszközt nem rögzítettek.” Vagyis a nyomozók nem foglaltak le például iratokat, laptopokat.

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert kora délután tartóztatták le Kecskeméten. Hankót reggel rendőri kísérettel, bilincsben vezették be a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol órákig várta, hogy döntsenek a letartóztatásáról.

Az ügyészség azért indítványozta a letartóztatást, mert a képviselőt sok év szabadságvesztés fenyegeti, ráadásul olyan kiterjedt kapcsolatrendszere van, ami miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye is.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Letartóztatását az ügyészség kezdeményezte, hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik az NKA-ügyben. Hankót azzal gyanúsítják, hogy a Fidesz-kormány kulturális minisztereként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely a valóságban a Fidesz kampányát finanszírozta.

A bíróság elrendelte továbbá a szintén az NKA-ügyben gyanúsított Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is.

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Ahogy egykori miniszterét, úgy őt is Kecskeméten, az NKA-ügy miatt.

Bódog Bálint
belföld

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert letartóztatták

Hankót hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik.

Bábel Vilmos
bűnügy