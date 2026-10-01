Miközben Hankó Balázs Kecskeméten volt a bíróságon, házkutatást tartottak az otthonában

Miközben Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróság tárgyalótermében a bíróság előtt állt, otthonában házkutatást tartottak a Nemzeti Adó-és Vámhatóság (NAV) nyomozói – értesült a Telex. Ezt védője és a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője is megerősítette a lapnak.

Tóth M. Gábor védő azt mondta, hogy „a házkutatás során a büntetőeljárásban releváns bizonyítási eszközt nem rögzítettek.” Vagyis a nyomozók nem foglaltak le például iratokat, laptopokat.

Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi kulturális és innovációs minisztert kora délután tartóztatták le Kecskeméten. Hankót reggel rendőri kísérettel, bilincsben vezették be a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol órákig várta, hogy döntsenek a letartóztatásáról.

Az ügyészség azért indítványozta a letartóztatást, mert a képviselőt sok év szabadságvesztés fenyegeti, ráadásul olyan kiterjedt kapcsolatrendszere van, ami miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye is.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Letartóztatását az ügyészség kezdeményezte, hétfő este vették őrizetbe. Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik az NKA-ügyben. Hankót azzal gyanúsítják, hogy a Fidesz-kormány kulturális minisztereként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely a valóságban a Fidesz kampányát finanszírozta.

A bíróság elrendelte továbbá a szintén az NKA-ügyben gyanúsított Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is.