Oroszország magyar diplomatákat utasít ki

Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be csütörtökön az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.

A tájékoztatás szerint a moszkvai külügyminisztériumba kérették a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és tájékoztatták arról, hogy a moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó, érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, hány magyar diplomatáról van szó.

Az orosz döntésre reagált a Külügyminisztérium is:

„A magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk. Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.”

Előzmények:

Orbán Anita szeptember 8-án jelentette be, hogy Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát, azóta lehetett számítani az orosz fél lépésére

Akkor az oroszok azt jelentették be, hogy a Kreml „megfelelő választ ad” diplomatái kitiltására, de nem akar kárt okozni az orosz-magyar kapcsolatok „értékes örökségében”.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A kiutasítás után Rácz András arról beszélt, hogy a diplomata fedésben dolgozó hírszerzők kitiltásával „Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé. Azzal, hogy Magyarország nem küldött haza ilyen figurákat, a szövetségeseink biztonságának is ártottunk, hiszen a Budapesten működő orosz hírszerzők a szövetséges országokban is hajthattak végre műveleteket.”

Az orosz külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy október 1-jén Gergics Gábor ideiglenes ügyvivőt bekérették, és tájékoztatták arról, hogy megtorló intézkedésként a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi magyar főkonzulátus alkalmazottjainak egy csoportjának két héten belül el kell hagynia az Orosz Föderáció területét.