Oroszország magyar diplomatákat utasít ki

Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be csütörtökön az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
A tájékoztatás szerint a moszkvai külügyminisztériumba kérették a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és tájékoztatták arról, hogy a moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó, érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, hány magyar diplomatáról van szó.
Az orosz döntésre reagált a Külügyminisztérium is:
„A magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékelünk. Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított, Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad.”
Orbán Anita szeptember 8-án jelentette be, hogy Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát, azóta lehetett számítani az orosz fél lépésére
Akkor az oroszok azt jelentették be, hogy a Kreml „megfelelő választ ad” diplomatái kitiltására, de nem akar kárt okozni az orosz-magyar kapcsolatok „értékes örökségében”.
A kiutasítás után Rácz András arról beszélt, hogy a diplomata fedésben dolgozó hírszerzők kitiltásával „Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé. Azzal, hogy Magyarország nem küldött haza ilyen figurákat, a szövetségeseink biztonságának is ártottunk, hiszen a Budapesten működő orosz hírszerzők a szövetséges országokban is hajthattak végre műveleteket.”
Az orosz külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy október 1-jén Gergics Gábor ideiglenes ügyvivőt bekérették, és tájékoztatták arról, hogy megtorló intézkedésként a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és kazanyi magyar főkonzulátus alkalmazottjainak egy csoportjának két héten belül el kell hagynia az Orosz Föderáció területét.
Ezzel a lépéssel Magyarország régi adósságát törleszti az EU- és NATO-szövetségesek felé, mondja a Külügyi Intézet munkatársa.
Az Orbán-kormány nem tett ilyen lépéseket, miközben a szövetségeseink sorra küldték haza az orosz kémeket az elmúlt években. Magyar Péter azt mondta: a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását
A magyar és az orosz kormány is ad olyan jelzéseket, hogy fenn akarják tartani a párbeszédet „a kölcsönös tisztelet” jegyében.