Rogán-Szendrei Cecília után Sarka Kata is kiszállt a jól fialó bulvárlapból

Nemcsak Rogán Antal egykori felesége adta el szeptemberben a Top News Hungary Kft.-ben meglévő részesedését Sarka Kata férjének, de maga Sarka Kata is megvált a saját 20 százalékos részesedésétől: milliárdos osztalékokat hozó cég 100 százalékos tulajdonos mostantól Sarka férje, Bessenyei István – írja a HVG.

Sarka Kata középen Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Top World News nevű bulvároldalt kiadó vállalatot még 2018 végén alapította Rogán Antal korábbi felesége és Sarka Kata. Majd nagyon rövid időn belül igen látványos felívelés következett: már a cég alapításának első évében osztalékot vettek ki a tulajdonosok, működésének harmadik évében pedig már a 1,5 milliárd forintot is meghaladta a cég árbevétele.

Tavaly 1,3 milliárdos árbevételből 1,07 milliárdos osztalékra futotta, vagyis valami egészen elképesztően rendkívüli hatékonysággal és árbevétel-arányos jövedelmezőséggel tudnak működni, miközben olvasottság tekintetében már egyáltalán nem voltak ilyen erősek.

2018 és 2025 között az éves beszámolók alapján közel 7,5 milliárd forint bevételt könyvelt el a cég, ebből 6,3 milliárd forintos nyereséget hozott össze. A nyereségráta elképesztően magas, 80-87 százalék közötti. Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata pedig szinte a teljes megtermelt bevételt, 6 milliárd forintot kifizették maguknak osztaléknak.

A látványos anyagi siker mögött jellemzően az állami hirdetéseket sejtették, azonban az Átlátszó által kiperelt kabinetirodás szerződések alapján a bevételek forrásának rejtélye még nagyobb lett: 2020 és 2024 között ugyanis csupán 120 millió forintnyi megbízást kapott a cég az államtól.

Az áprilisi választás után az oldal gyorsan zombiüzemmódra kapcsolt. A hírportál addigi pár tízezer körüli olvasottsága a választások után minimálisra, 200 körülire esett be, mostanra pedig a méltán ismeretlen szerkesztő (az impresszumban üresen hagyták ezt a sort) válláról is levették a terhet: augusztusban már csak napi egy cikk jelenik meg a portálon, az is kivétel nélkül mind általános, AI-jal is könnyedén előállítható, forrásmegjelölések és hivatkozások nélküli, közhelyes „életmódcikk” (például mitől alszunk szarul vagy mit nem szabad a mosogatógépbe tenni).

Az összes cikk pontosan 19:30-kor jelenik meg, a címlapon időrendi sorrendben látható minden, és ugyanazok a cikkek kerülnek be sorban az összes úgynevezett címlapi dobozba, azaz teljesen automatizálták a rendszert. Ilyen működéssel egynapos munkával tippre 1-2 hónapra előre el lehet rendezni a dolgokat, de lehet, hogy még ez is túl óvatos becslés.