A nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésére várják Szijjártó Pétert

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának október 5-i (hétfő) ülésére várják Szijjártó Pétert, akinek meghallgatását a BYD-ban elvállalt pozíciója miatt még szeptemberben kezdeményezte a Tisza Párt.

A Tisza-frakció és a saját Facebook-oldalára feltöltött videóban Czakó-Czirbus Pál képviselő azt mondta, Szijjártó tizenkét éves minisztersége alatt hozzáférhetett az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz. Czakó-Czirbus szerint súlyos nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel, hogy később olyan vállalatnál vállalt állást, amivel korábban maga is tárgyalt, és stratégiai megállapodást írt alá.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A posztban a Külügyminisztérium irataira hivatkozva azt állítja, hogy a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra-fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított elbírálását. A képviselő szerint a vállalat közel tízezer vendégmunkás behozatalára kapott engedélyt, ami nagyságrendileg megegyezik a beruházással ígért új munkahelyek számával.

„Amikor egy döntéshozó a miniszteri székből rövid időn belül ahhoz a vállalathoz igazol, aminek magyarországi terjeszkedését éveken át személyesen segítette, joggal merül fel a kérdés: kinek az érdekeit szolgálták valójában ezek a döntések? Kinek az érdekeit szolgálta valójában Szijjártó Péter?”

– tette fel a kérdést. Azzal zárta, „a magyar embereknek joguk van a tisztánlátáshoz”, ezért Szijjártónak a bizottság előtt kell válaszolnia a döntéseivel és későbbi munkavállalásával kapcsolatos kérdésekre.

Mint az a Telexnek küldött válaszából kiderült, Szijjártó Péter mostanában fontos tárgyalásokat bonyolít a Közel-Keleten. A lap Orbán Anita feljelentéséről és arról kérdezte a volt minisztert, hogy a nemzetbiztonsági bizottság szeretné meghallgatni, a bizottság titkársága azonban nem tudta, hogyan érhetné el.