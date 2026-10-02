Csoportos létszámleépítést jelentettek be a közmédiánál

Csoportos létszámleépítésről tájékoztatta a dolgozókat a közmédia ideiglenes vezetősége – írja a 24.hu. A lap szerint az átszervezés során munkaköröket szüntetnek meg vagy alakítanak át, és csökkentik az alkalmazottak számát. Az elbocsátások olyan dolgozókat is érinthetnek, akiket korábban már felfüggesztettek a munkavégzés alól.

A Horváth P. András vezette átmeneti menedzsment arra is figyelmeztette a munkatársakat, hogy nem jár végkielégítés azoknak, akiknek a munkaviszonyukkal kapcsolatos magatartása miatt felmondással szűnik meg a szerződése. A 24.hu információi szerint lesznek, akiknek az együttműködés hiányára, a jogszabályok, a jogszerű munkáltatói utasítások vagy a belső szabályzatok megszegésére hivatkozva mondanak fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A leépítés pontos nagysága egyelőre nem ismert. A lap azt írja, hogy a hozzávetőleg kétezer embert foglalkoztató közmédiánál legalább harminc dolgozó elbocsátásának terve esetén kell csoportos létszámcsökkentést bejelenteni. A 24.hu megkereste a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.-t az érintettek számával, munkakörével és végkielégítésével kapcsolatban, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ.

Az elmúlt hónapokban több vezető is távozott a közmédiától. Július elején, az új médiatörvény hatálybalépésével megszűnt Altorjai Anita vezérigazgatói megbízatása a Duna Médiaszolgáltatónál, Papp Dániel, az MTVA korábbi vezérigazgatója pedig már előtte lemondott. Később Altorjai két helyettesének, Tóth István Zoltánnak és Kárász Róbertnek, valamint több csatornaigazgatónak is távoznia kellett. Császár Attilát és Csete Beátát szintén menesztették, szerencsére mindketten hamar megtalálták a helyüket, az ellenzéki pártok szakértőinek fenntartott páholyban ültek a parlament egyik plenáris ülésén.