Császár Attila és Csete Beáta a köztévéből oda kerültek, ahová valók

Az egykor propagandaadóként működő köztelevízió leghírhedtebb alakjai közé tartozott Császár Attila és Csete Beáta.
A leplezetlenül fideszes Császár volt az, aki a választási kampányban rendre összeszólalkozott Magyar Péterrel, vagy tiszásoknál arról érdeklődött, agyhalottak-e. Jobbos szimpátiája nem új keletű, Császár volt az is, aki a 2006-os tévéostromot úgy közvetítette, mintha éppen szabadságharc zajlana.
Csete Beáta érdemei is elévülhetetlenek, a médiatörténelembe azonban az áprilisi választás utáni napokban készített Magyar-interjújával vonult be. „Nem beszélhetnénk fontosabb dolgokról? De hát mindig a médiával foglalkozik. Miért olyan fontos ez?” – kérdezte a választás friss nyertesétől.
Nos, ma már egyikük sem dolgozik a köztévében, mindkettejüket kirúgták, Császárt például két biztonsági őr kísérte ki.
Szerencsére mindketten hamar megtalálták a helyüket. Az ellenzéki pártok szakértőinek fenntartott páholyban ültek a parlament hétfői plenáris ülésén. Erre maga Magyar Péter is utalt néhányszor a napirend előtti felszólalásában.
Császárról már lehetett tudni, hogy a KDNP-frakció kommunikációs munkatársa. Csete Beáta esetében a Fidesz-frakció válaszára várunk, ahogy megérkezik, frissítjük cikkünket.
A miniszterelnök hosszasan beszélt a teljes szektorokat megszálló fideszes oligarchákról, az ellenzéki frakcióvezetők pedig Polyák Gábor jelölését és egy ukrán kőolajtároló építésének tervét is kritizálták.
A megválasztott miniszterelnök hosszú idő után bemehetett az állandóan őt mocskoló közmédiába, és elmondta, amit ott eddig nem lehetett. A robotpilótán tovább agitáló műsorvezetők láthatóan nem voltak felkészülve az összeomlásra.
Miután Magyar Péter szavaival szembesítették a tiszásokat, a válaszokat kiszerkesztették az adásból.