Császár Attila és Csete Beáta a köztévéből oda kerültek, ahová valók

Az egykor propagandaadóként működő köztelevízió leghírhedtebb alakjai közé tartozott Császár Attila és Csete Beáta.

A leplezetlenül fideszes Császár volt az, aki a választási kampányban rendre összeszólalkozott Magyar Péterrel, vagy tiszásoknál arról érdeklődött, agyhalottak-e. Jobbos szimpátiája nem új keletű, Császár volt az is, aki a 2006-os tévéostromot úgy közvetítette, mintha éppen szabadságharc zajlana.

Csete Beáta érdemei is elévülhetetlenek, a médiatörténelembe azonban az áprilisi választás utáni napokban készített Magyar-interjújával vonult be. „Nem beszélhetnénk fontosabb dolgokról? De hát mindig a médiával foglalkozik. Miért olyan fontos ez?” – kérdezte a választás friss nyertesétől.

Nos, ma már egyikük sem dolgozik a köztévében, mindkettejüket kirúgták, Császárt például két biztonsági őr kísérte ki.

Szerencsére mindketten hamar megtalálták a helyüket. Az ellenzéki pártok szakértőinek fenntartott páholyban ültek a parlament hétfői plenáris ülésén. Erre maga Magyar Péter is utalt néhányszor a napirend előtti felszólalásában.

Csete és Császár Fotó: Németh Dániel/444

Császárról már lehetett tudni, hogy a KDNP-frakció kommunikációs munkatársa. Csete Beáta esetében a Fidesz-frakció válaszára várunk, ahogy megérkezik, frissítjük cikkünket.