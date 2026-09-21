Magyar Péter: Csak az isteni gondviselés és a magyar emberek bátorsága mentette meg az országot a teljes kifosztástól

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hosszasan beszélt a teljes szektorokat megszálló fideszes oligarchákról, az ellenzéki frakcióvezetők Polyák Gábor jelölését és egy ukrán kőolajtároló építésének tervét is kritizálták.

A miniszterelnök azt mondta, azt hallgatták a Fidesztől a választási kampányban, hogy a tiszások Brüsszel alázatos szolgái, Schiffer András pedig Blackrock-csinovnyikoknak nevezte Kármán Andrást, Kapitány Istvánt és Orbán Anitát. „Sokan azt szeretnék elhitetni a magyarokkal, hogy a kormány nem a magyar érdeket képviseli. Úgy tűnik, mintha a Fidesz maradéka azt szeretné, hogy arról legyen szó, mi a magyar érdek.”

Magyar azt mondta, örömmel beszél a magyar érdekről. Szerinte a nemzet azért és addig létezik, amíg közös a történelmünk, irodalmunk, és amikor baj van, ismeretlenül is felelősséget vállalunk egymásért. „Ez történt 1848-ban, 1956-ban, háborúk és árvizek idején, és sok szempontból ez történt most, áprilisban is.”

Azt mondta, a XIX. század során a haza legvagyonosabbjai adakoztak a nemzet javára, az elmúlt években viszont a nemzet adakozott akaratán kívül a legvagyonosabbaknak. Példaként hozta az autópálya-koncessziókat, amikkel Mészáros Lőrinc és Szíjj László 23 ezer milliárd forinthoz jutott. „Ebből az összegből több tucatszor fel lehetne építeni a magyar Országházat, 1000 iskolát vagy 100 kórházat lehetne építeni.”

Magyar szerint az „Orbán-oligarchák” nem azért voltak sikeresek, mert tehetségesek, szorgalmasak lettek volna, hanem azért, mert ellopták a magyar emberek pénzét. „Ez a legsötétebb, rabló privatizáció volt. A NER-es vállalkozók 0 forint saját tőkével, nulla kockázattal, állami támogatásokból lettek kiskirályok.”

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar hosszasan sorolta, hogy az oligarchák melyik szektorokat szállták meg. Például a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését, a vasútépítés területét, a magyar hadiipart, az egészségügyi intézmények üzemeltetését, a tanácsadói piacot, az állami kommunikációt, a dohány-kereskedelmet, a kaszinópiacot, a kamarákat, a felsőoktatást, a szellemi műhelyeket, a bankszektort, a sportot, az energetikát, az építőipart, a végrehajtói- és felszámoló rendszert, a médiát vagy a reklámpiacot.

A szektoroknál konkrét példákat is hozott. Az autópálya koncessziókkal kapcsolatban azt mondta, hogy a rendőrség elrendelte hűtlen kezelés miatt a nyomozást az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának ügyében. Magyar szerint a fideszesek csak azt nem akarták ellopni, amiről nem tudták, hogy létezik.

„Az utolsó utáni percben jött el a változás tavasszal. Csak az isteni gondviselés és a magyar emberek bátorsága mentette meg az országot a teljes kifosztástól. Önök az állami vagyonból zsilipeltek át százmilliárdokat a haverjaiknak, mi visszaszerezzük a magyar nemzet vagyonát.”

Magyar azt mondta, az elmúlt években szinte folyamatosan az országot járta, és beszélgetett az emberekkel, akik nem kértek sokat, csak az ordító igazságtalanságok megszüntetését, az ellopott vagyon visszaszerzését és emberhez méltó életet. Büszke arra, hogy minden megmentett forintot az emberek érdekében költenek el. Ezért vezették be a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, vagy ezért csökkentették a vényköteles gyógyszerek áfáját.

Magyar kitért Orbán tusványosi jóslatára is, miszerint 133 nap Tisza-kormányzás után összeomlik majd a magyar gazdaság. Azt mondta, ahogy Orbán korábbi jóslásaiból, ebből sem lett semmi. A katasztrófában reménykedőknek pedig azt üzente, hogy Magyarország működik, és felismerte a saját erejét.

„Pressman pénzosztó embere” és az ukrán kőolajtároló

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt mondta, azért nem vettek részt Baka András beszédén, mert a köztársasági elnök nem egyeztetett a legfőbb ügyész személyéről a pártokkal. Toroczkai szerint a miniszterelnök mellébeszélt a felszólalásában, a Tisza-kormány Brüsszel és egyes külföldi tőkés csoportok érdekében kormányoz, és minden pozícióba csak tiszásokat akar megválasztani. Kiemelte a Médiatanács elnöki pozíciójára jelölt Polyák Gábort, aki Toroczkai szerint „egy külföldről delegált ügynöktársaság képviselője”, mert önmagáról kijelentette, hogy „Pressman pénzosztó embere”, emellett pedig Márki-Zay Péter programjának összeállításában is részt vett.

Toroczkai László Fotó: Németh Dániel/444

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt mondta, Magyar Péterben azért van düh, mert Orbán nem belőle, hanem a feleségéből csinált minisztert. Szerinte hiteltelen, amit a miniszterelnök mond, mert 14 évig az első sorban igyekezett tapsolni a Fidesz-rendezvényeken, Opus-részvényeken nyerészkedett, és előszobázott Mészáros Lőrincnél. Arról viszont nem beszél, hogy az ukrán stratégiai kőolajtározót Magyarországra telepítik. Rétvári szerint a kormány sunnyog az ügyben, miközben a döntéssel Magyarország közelebb sodródik a háborúhoz.

Rétvári Bence Fotó: Németh Dániel/444

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, a Fidesz szerint az a magyar érdek, hogy megőrizzék az ország békéjét és biztonságát, és folytatódjon az országépítés. Az nem magyar érdek, hogy ukrán kőolajtároló épüljön, vagy leálljanak a tervezett gyorsforgalmiút-fejlesztések. Bóka hosszasan sorolta a Fidesz-kormány autópályákkal kapcsolatos terveit, és azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy vállalják-e a fejlesztéseket. Arról is beszélt, hogy a benzin és a dízel ára folyamatosan emelkedik, emiatt pedig az állam adóbevétele is nő, mégsem kompenzálják az autósokat. Bóka szerint a tiszások meg akarják szállni a sportegyesületeket, ez pedig az 50-es éveket idézi. „Csak azt kérem, szeressék jobban a hazájukat, mint ahogyan gyűlölik a Fideszt.”

Bóka János Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter a frakcióvezetői felszólalásokra adott válaszában azt mondta, az országjárásán arra kérték az emberek, hogy ne reagáljon a hazug felszólalásokra. Ezért csak néhány dologra reflektál. A legfőbbügyész-jelöléssel kapcsolatban azt mondta, nemcsak az ellenzéki képviselők, hanem a tiszások sem tudtak a jelölt személyéről. Az utak minőségére panaszkodó Toroczkainak megígérte, hogy útfelújítási programot indít a kormány, de ez nem azt jelenti, hogy két hónap alatt fel lesznek újítva az alsóbbrendű utak.

Magyar Rétvári felszólalására reagálva hosszasan poénkodott Mészáros Lőrincen, de megszólította a vendégpáholyban ülő, volt M1-es Császár Attilát is. Azt mondta, a fideszesek a lopások miatt bekerülnek majd a Guiness Rekordok Könyvébe.

A miniszterelnök szerint a Fidesz úgy hazudik az ukrán kőolajtárolóról, ahogyan a Tisza háborús terveiről hazudtak. Azt ugyanis nem mondták el, hogy a Mol már a Fidesz kormányzása alatt elkezdett tárgyalni a kőolajtárolóról, de erről az új kormányt nem tájékoztatta. Magyar azt ígérte, hogy ameddig Tisza-kormány van, nem épül meg a tároló. És azt is hozzátette, hogy Magyarország nem tagja a Volodimir Zelenszkij által múlt héten megalapított Kárpáti Nyolcaknak.