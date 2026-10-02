Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját is támadták az ukránok Zelenszkij szerint

Az ukrán erők olajipari létesítményeket támadtak Oroszország szamarai és volgográdi régiójában az utóbbi 24 órában - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken.

Az államfő hozzátette, hogy az ukrán erők – Volgográd és Szamara megye mellett – a Fekete-tengeren, valamint a voronyezsi, a Nyizsnyij Novgorod-i régióban és a krasznodari határterületen hajtottak végre sikeres műveleteket orosz repülőterek, üzemek és olajfinomítók, továbbá egy rakéta- és űrközpont, valamint egy lőszerraktár ellen. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy találat érte a Volgográd városában működő olajfinomítót – amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen üzeme mintegy 15 millió tonna kőolaj éves feldolgozókapacitással –, valamint egy olajkeverő állomást a szamarai régióban.

Az éjszakai orosz csapásokat kommentáló bejegyzésében Zelenszkij kiemelte, hogy több mint 100 csapásmérő drónt indítottak el Ukrajna ellen, közülük csaknem 50 sugárhajtású volt. Tájékoztatása szerint az orosz erők a Donyeck megyei Kramatorszkban és az északkelet-ukrajnai Szumiban is többszintes lakóépületekre mértek csapásokat. Az oroszok a fővárost, illetve környékét, azonfelül pedig a dnyipropetrovszki, az odesszai, a harkivi, a poltavai területeket és a nyugat-ukrajnai Rivne megyét is támadták.

„Bármennyire is igyekszik Moszkva teljes egészében belföldre telepíteni drónjai és rakétái gyártását, támadásainak intenzitása továbbra is nagymértékben függ a külföldi alkatrészektől. Ezek olyan ellátási láncok, amelyek Európából, az Egyesült Államokból, Kínából, Japánból és számos más országból indulnak ki. E vállalatok többsége ismert gyártó, alkatrészeik azonban továbbra is eljutnak Oroszországba” – hangsúlyozta, utalva arra, hogy bizonyos alkatrészek nincsenek szankciós listán.

Kiemelte, hogy minden egyes orosz drónt „már a gyártósoron meg lehetne állítani” a szankciók szigorításával, ha volna hozzá politikai akarat a felsorolt országok részéről.

Az ukrán elnök az El País spanyol lapnak adott nyilatkozatában összefüggésbe hozta az orosz támadások fokozódását az amerikai félidős választások közeledésével. Véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a feszültség fokozásában érdekelt, hogy demonstrálja erejét, a Kreml jelzései pedig elsősorban Washingtonnak szólnak. Arról is beszélt, hogy figyelmeztette az amerikai tárgyalódelegációt a polgári lakosság elleni várható tömeges támadásokra, különösen a választásokat követő időszakban. (via MTI)