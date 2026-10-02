Több mint egy perccel javult a mentők kiérkezési ideje, de még messze a 15 perces cél

Szeptemberben a legsürgősebb esetek 90 százalékához 25,75 percen belül érkeztek meg a mentők – derül ki az Országos Mentőszolgálat csütörtök késő este közzétett adataiból. Ez javulás az augusztusi 27,06 perchez képest, de továbbra is jelentősen elmarad az OMSZ által korábban megjelölt, a riasztástól számított 15 perces céltól.

Szeptemberben a P1–P4 sürgősségi kategóriákban országosan 84 963, Budapesten 15 903 alkalommal riasztották a mentőket. Augusztushoz képest országosan 11, a fővárosban 5,8 százalékkal csökkent az esetek száma. Az előző év szeptemberéhez viszonyítva viszont országosan 2,4, Budapesten 3,1 százalékkal több riasztás történt.

A legsürgősebb esetek 90 százalékában a Nyugat-dunántúli régióban volt a legalacsonyabb, 23,16 perc a kiérkezési idő, a Közép-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, 27,75 perc. Az OMSZ a közleményében hangsúlyozta, hogy a statisztika a kiérkezési időket mutatja, az ellátás minőségét nem méri.

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A mentők kiérkezési idejét augusztus második fele óta lehet követni az OMSZ havonta frissülő oldalán. Korábban a mentőszolgálat és az egészségpolitika akkori vezetése egyes adatokat nem adott ki, másoknak a létezését is tagadta, illetve elferdítve közölt statisztikákat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter két héttel ezelőtt katasztrofálisnak nevezte a 26–27 perces kiérkezési időt. Azt mondta, az új mentőszolgálati főigazgató kinevezésének egyik célja, hogy ezt csökkentse, ha kell, másodpercről másodpercre. (via Telex)