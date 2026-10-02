Több mint egy perccel javult a mentők kiérkezési ideje, de még messze a 15 perces cél

Szeptemberben a legsürgősebb esetek 90 százalékához 25,75 percen belül érkeztek meg a mentők – derül ki az Országos Mentőszolgálat csütörtök késő este közzétett adataiból. Ez javulás az augusztusi 27,06 perchez képest, de továbbra is jelentősen elmarad az OMSZ által korábban megjelölt, a riasztástól számított 15 perces céltól.
Szeptemberben a P1–P4 sürgősségi kategóriákban országosan 84 963, Budapesten 15 903 alkalommal riasztották a mentőket. Augusztushoz képest országosan 11, a fővárosban 5,8 százalékkal csökkent az esetek száma. Az előző év szeptemberéhez viszonyítva viszont országosan 2,4, Budapesten 3,1 százalékkal több riasztás történt.
A legsürgősebb esetek 90 százalékában a Nyugat-dunántúli régióban volt a legalacsonyabb, 23,16 perc a kiérkezési idő, a Közép-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, 27,75 perc. Az OMSZ a közleményében hangsúlyozta, hogy a statisztika a kiérkezési időket mutatja, az ellátás minőségét nem méri.
A mentők kiérkezési idejét augusztus második fele óta lehet követni az OMSZ havonta frissülő oldalán. Korábban a mentőszolgálat és az egészségpolitika akkori vezetése egyes adatokat nem adott ki, másoknak a létezését is tagadta, illetve elferdítve közölt statisztikákat. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter két héttel ezelőtt katasztrofálisnak nevezte a 26–27 perces kiérkezési időt. Azt mondta, az új mentőszolgálati főigazgató kinevezésének egyik célja, hogy ezt csökkentse, ha kell, másodpercről másodpercre. (via Telex)
Constantinovits Miklós oxyológus és sürgősségi szakorvos, az eddigi megbízott vezető lett a befutó.
Az Országos Mentőszolgálat közzétette az augusztusi kiérkezési időket és esetszámokat.