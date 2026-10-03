Kim Dzsongun nem bír magával, újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea

Ballisztikus rakétát lőtt ki szombaton Észak-Korea a keleti partjairól a tenger felé – közölte a dél-koreai hadsereg és a japán parti őrség. A jelentések szerint a rakéta több mint 700 kilométert repült, majd a vízbe zuhant.

Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora Fotó: Alekszej Nikolszkij/Szputnyik

Az indítást Vonszan város közelében hajtották végre, helyi idő szerint kora reggel – írja az MTI. A dél-koreai és az amerikai szakemberek még elemzik a rakétakísérlet részleteit – tették hozzá Szöulban. A hadsereg közölte, hogy továbbra is figyelemmel kísérik az észak-koreai teszteket, és információikat mindig megosztják amerikai és japán partnereikkel.

Dél-Koreában szombaton megbeszélést tart a nemzetbiztonsági tanács az ügyben. A japán őrség a térségben tartózkodó hajókat fokozott óvatosságra kérte. A Szöulban működő, észak-koreai ügyekre szakosodott Szedzsong kutatóintézet alelnöke nem zárta ki, hogy Phenjan ezúttal egy új típusú ballisztikus rakétát tesztelt.

Észak-Korea idén már több mint tíz alkalommal hajtott végre rakétakísérletet. Ráadásul Phenjan annak ellenére folytatja a kilövéseket, hogy Donald Trump amerikai elnök a diplomáciai kapcsolatok felélesztése érdekében jelentős gesztusokat tett Kim Dzsongunnak, és nemrégiben elrendelte a Dél-Koreával közös Ulchi Freedom Shield hadgyakorlat jelentős csökkentését. Kim Dzsongun húga és magas rangú tisztségviselője, Kim Jodzsong ugyanakkor elutasította Trump közeledését, mondván, a gyakorlatok méretének csökkentése nem változtat azok „provokatív és agresszív jellegén”.