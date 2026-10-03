Megvédte az Érd alsón kapirgáló tyúkokat a fidesz képviselője

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a héten többek között arról beszélt egy urbanisztikai konferencián, hogy a tervezés nélkül zajló urbanizáció oda vezetett, hogy családi házakkal épültek be a nagyvárosok környékei, szétterülő agglomerációs közeg jött létre, ahol mindenki autózásra szorul, mert a tömegközlekedés működtetése szinte lehetetlen. A miniszter azt mondta nyíltan szeretne a problémáról beszélni, mert be kell mutatni, valójában mivel jár ez a jelenség, miért élünk miatta rosszabb életet.

Példaként Érd alsót hozta, ahol vasútállomás 18 percre van a Déli pályaudvartól, így közelebb van a belvároshoz, mint Budapest számos kerülete.„De leszállunk a vonatról, és tyúkok kapirgálnak. Miközben 250 milliárd forintot költöttünk a vasút fejlesztésére.”Szerinte elvárható lenne, hogy minél többen élhessenek az állomástól gyalogtávra, de a családi házas szerkezet ezt nem engedi.

Hegedűs Barbara a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A tyúkkapirgálós példára felkapta a fejét Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki arról írt az oldalán, hogy Vitézy ezzel a kijelentésével lenézi a vidéki életformát. „Mióta lett szégyen Magyarországon, ha valakinek saját háza, kertje van, és tyúkok kapirgálnak az udvarán?” - szegezte a kérdést a miniszternek.

„Ez a megfogalmazás méltatlan mindazokhoz, akik ezt az életformát választják. Miért lenne a kapirgáló tyúk az elmaradottság jelképe? Miért lenne probléma a kert, a családi ház vagy a háztáji gazdaság? Nem szégyen saját házban élni. Nem szégyen kertet művelni. Nem szégyen állatot tartani. És végképp nem szégyen vidéken élni! Emberek százezrei éppen azért választják a falusi, vidéki vagy kertvárosias életet, mert saját otthont, saját kertet, nyugalmat, biztonságot és önállóságot szeretnének. [...] Ráadásul aki valóban komolyan gondolja a zöldpolitikát, annak pontosan értenie kellene a helyi termelés, a rövid ellátási lánc, az önellátás és a saját kert értékét”

- írta Hegedűs, majd felszólította a minisztert, hogy beszéljen arról is, mit akar építeni, mit akar fejleszteni, és hogyan akar jobb életet teremteni az ott élőknek.

Vitézy egyébként azt mondta, hogy ahol 100 milliárdokból fejlesztenek vasutat, ott a lakásépítés logikáját is ehhez igazítsák, mert a 2020-as években is lehet zöld, nem kizárólag autózásra épülő városnegyedeket létrehozni. Ez egyébként azon a szemelvényen is látszik, amivel Hegedűs a posztját illusztrálta.